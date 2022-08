Podkarpackie: W Sanoku zainaugurowano akcję Tornister Pełen Uśmiechów

Ok. 500 tornistrów zostało rozdanych w niedzielę na Rynku w Sanoku (Podkarpackie) w ramach tegorocznej akcji Tornister Pełen Uśmiechów, wpisującej się w kampanię Akademia Caritas Dzieciom. Do uczniów w całej Polsce trafi 10 tys. wyprawek szkolnych, z tego ok. 4 tys. otrzymają dzieci ukraińskie, a także z Białorusi i Litwy.

W niedzielę na sanockim Rynku zainaugurowana została tegoroczna edycja akcji Tornister Pełen Uśmiechów. Rozdanych zostało 500 tornistrów dla dzieci m.in. z sanockich szkół, z czego 150 otrzymały dzieci z Ukrainy.

W ramach kampanii Akademia Caritas Dzieciom prowadzone są również zajęcia w zakresie edukacji, zdrowia psychicznego, sprawności fizycznej i profilaktyki. W tym roku wsparciem objęto także dzieci z Ukrainy.

Jak poinformował Caritas w komunikacie, integracyjne, polsko-ukraińskie zajęcia, odbywają się na wybranych obozach oraz koloniach podczas Wakacyjnej Akcji Caritas, będą prowadzone także we wrześniu w świetlicach Caritas diecezjalnych.

Zgodnie z tradycją akcję Tornister Pełen Uśmiechów wspiera para prezydencka.

Program można wesprzeć wpłatami na stronie caritas.pl/dzieci, przekazując dowolną kwotę na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 z dopiskiem DZIECI, lub wysyłając SMS o treści DZIECI pod numer 72052 (koszt 2,46 zł).

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym