Podkarpackie: W szkoleniach udział wzięło niemal 2,5 tys. żołnierzy WOT

Blisko 2,5 tysiąca żołnierzy z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej szkoliło się w swoich tzw. stałych rejonach odpowiedzialności. Terytorialsi doskonalili m.in. umiejętności walki w terenie zurbanizowanym – poinformowała w środę rzeczniczka podkarpackiej brygady ppor. Magdalena Mac.

Jak przypomniała rzeczniczka, celem obowiązkowych szkoleń rotacyjnych, poza podtrzymywaniem potencjału bojowego, jest budowa indywidualnych i zespołowych zdolności tzw. podwójnego zastosowania, czyli takich, które mogą być przydatne podczas konfliktu, ale też w czasie pokoju czy kryzysu.

"Teren zurbanizowany jest najczęstszym polem walki współczesnych konfliktów, dlatego żołnierze regularnie uczestniczą w szkoleniach w mieście. Doskonalą umiejętności takie, jak rozpoznanie terenu i obiektów pod kątem zagrożenia, planowanie oraz realizację obrony" - dodała ppor. Mac.

W ostatnim szkoleniu terytorialsi z 311 kompanii lekkiej piechoty podkarpackiej brygady doskonalili m.in. umiejętności z analizy taktycznej terenu zabudowanego, wchodzenia do budynku oraz przygotowania i zabezpieczenia obiektu do obrony. Ponadto żołnierze ćwiczyli także ewakuację rannego na noszach, a także rozpoznanie i zabezpieczenie dróg podejścia do bronionego budynku.

Z kolei żołnierze z 35 batalionu lekkiej piechoty szkolili się na terenie poligonu w Nowej Dębie. "Zadania zostały zrealizowane z zastosowaniem elektrycznych oraz ogniowych sieci wybuchowych. Zajęcia praktyczne pozwoliły przekonać się żołnierzom, jakie skutki pozostawia eksplozja materiałów pirotechnicznych o danej masie na obiektach budowlanych" - wyjaśniła Mac.

Ppor. Mac zaznaczyła, że terytorialność oznacza gotowość do obrony i wspierania rodzin, bliskich i sąsiadów. "Tego typu szkolenia, w jakich uczestniczyli żołnierze podkarpackiej brygady, określają wymiar tzw. mobilności szkoleniowej, czyli zdolności szkolenia pododdziałów lekkiej piechoty na terenie gminy, powiatu czy też dzielnicy, który jest jej rejonem działania" - powiedziała.