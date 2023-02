Podkarpackie: WCZK ostrzega przed silnym wiatrem w regionie

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla woj. podkarpackiego przed silnym wiatrem. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 14 w poniedziałek do godz. 13 we wtorek.

Jak informuje WCZK w Rzeszowie silny wiatr wiejący ze średnią prędkością od 25 do 35 km na godz., a w porywach nawet do 85 km na godz. z zachodu może wystąpić w powiatach: brzozowskim, jarosławskim, leżajskim, lubaczowskim, łańcuckim, niżańskim, stalowowolskim, przeworskim, przemyskim i Przemyślu oraz rzeszowskim i Rzeszowie. Dla tych powiatów ostrzeżenie obowiązuje od godz. 16 w poniedziałek do godz. 13 we wtorek.

Natomiast ostrzeżenie obejmujące powiaty: dębicki, kolbuszowski, mielecki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, Tarnobrzeg i tarnobrzeski - od godz. 14 w poniedziałek do godz. 7 we wtorek.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 85 proc.

Nadal obowiązują też ostrzeżenia pierwszego stopnia dla kilku powiatów woj. podkarpackiego przed oblodzeniem dróg oraz drugiego stopnia przed wzbieraniem wód w rzekach i przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Jak podaje WCZK, po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz przy temperaturze od minus 7 do minus 5 stopni Celsjusza w kilku powiatach woj. podkarpackiego prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników powodujące ich oblodzenie. Chodzi o powiaty: bieszczadzki, jasielski, Krosno i krośnieński oraz leski i sanocki.

Ostrzeżenie ważne jest do godz. 8 w poniedziałek. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 90 proc.

WCZK wydało także ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dotyczące wezbrania wód z lokalnym przekroczeniem stanów ostrzegawczych na obszarze zlewni Wisłoki, Łęgu, Wisłoka i Sanu (małopolskie, podkarpackie) w związku z prognozowanymi kolejnymi opadami deszczu oraz spływem wody z topniejącej pokrywy śnieżnej. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 10 w poniedziałek.

"W profilu Stobnica na Godowej stan wody będzie wzrastał powyżej stanu alarmowego. Punktowo istnieje niewielka możliwość przekroczenia kolejnych stanów alarmowych" - czytamy w ostrzeżeniu.

Ostrzeżenie dotyczy też zlewni Wiszni, Szkła, Lubaczówki i Tanwi (woj. lubelskie, podkarpackie), gdzie w związku ze spływem wód opadowo-roztopowych prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, lokalnie powyżej stanu ostrzegawczego. Ważność ostrzeżenia na tym obszarze obowiązuje do godz. 20 w poniedziałek.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniono na 90 proc.

WCZK zastrzega, że w przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.