Podkarpackie: Wojewoda podziękowała organizacjom i wolontariuszom za pomoc uchodźcom

Chciałabym podziękować wszystkim wolontariuszom i organizacjom, które od pierwszych godzin exodusu były ze służbami państwowymi na posterunku, na granicy państwa, w punktach recepcyjnych – zaznaczyła w czwartek w Przemyślu wojewoda podkarpacka Ewa Leniart.

"Exodus, którego jesteśmy świadkami od 24 lutego jako następstwo zbrojnego ataku na Ukrainę przez Rosję, to wydarzenie bez precedensu w historii tej części Europy. Jako województwo przygraniczne stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem, którym stała się recepcja, czyli przyjęcie uchodźców, którzy z terenu objętego działaniami wojennymi uciekali po to, aby znaleźć bezpieczne schronienie. Bezpiecznym schronieniem stał się mój kraj - Polska" - zaznaczyła w czwartek wojewoda podkarpacka Ewa Leniart podczas briefingu prasowego przed dworcem kolejowym w Przemyślu.

Jak oceniła, na dobry poziom opieki nad uchodźcami składa się zaangażowanie służb państwowych, administracji rządowej i bliska współpraca z administracją samorządową. Podkreśliła także ogromne wsparcie ze strony organizacji wolontariackich, NGO-sów.

"Chciałabym podziękować wszystkim wolontariuszom. Mam tu na myśli również oddolne inicjatywy obywateli Polski i mieszkańców mojego regionu, którzy z wielką pasją, oddaniem, sercem na dłoni przyjmowali obywateli Ukrainy i państw trzecich, którzy uciekali przed wojną do mojej ojczyzny" - powiedziała Ewa Leniart.

Wojewoda podkarpacka wyraziła też słowa uznania - jak zaznaczyła - dla trzech kluczowych organizacji pozarządowych: Caritas, Polski Czerwony Krzyż i Związek Ukraińców w Polsce, które "od pierwszych godzin tego exodusu były ze służbami państwowymi na posterunku, na granicy państwa, w punktach recepcyjnych". "Instytucji i organizacji pozarządowych było wiele, natomiast bez wątpienia te trzy kluczowe są dla mnie wiarygodnymi, pewnymi i trwałymi partnerami w tym exodusie" - dodała.

Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej ks. Artur Janiec poinformował, że codziennie wolontariusze przekazują ok. 30 tys. kanapek dla uchodźców, oferują pomoc psychologiczną i wsparcie informacyjne przy granicy polsko-ukraińskiej oraz w punkcie recepcyjnym na dworcu kolejowym w Przemyślu. "Jeśli chodzi o pomoc humanitarną, to przekazaliśmy na Ukrainę ponad 200 tirów m.in. z żywnością, lekami, kocami, śpiworami o łącznej wartości 29 mln zł. Zakupiliśmy 100 generatorów prądu. Sam Ojciec Święty papież Franciszek przekazał dla osób poszkodowanych wojną na Ukrainie 15 generatorów, a wczoraj do naszego magazynu przyjechał z Watykanu specjalny tir z pomocą humanitarną" - wymienił ks. Janiec.

Dyrektor podkarpackiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża Maciej Maruszak przekazał, że oprócz zaangażowania w pomoc uchodźcom przekraczającym granicę, PCK współpracuje z zagranicznymi oddziałami w Europie. "Tutaj na miejscu pracują cały czas wolontariusze nie tylko z podkarpackiego oddziału, ale także z całego świata np. Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii. Mamy zorganizowane transporty pomocy humanitarnej kierowane do obwodu lwowskiego, kijowskiego, Winnicy, Tarnopola. W tej chwili odbywa się to głównie przez magazyny we Lwowie i stamtąd dopiero Ukraiński Czerwony Krzyż rozprowadza pomoc po całym kraju" - wyjaśnił Maruszak.

Szef przemyskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce Igor Horków podkreślił, że w ich bazie wolontariuszy jest około 400 osób ze znajomością języka ukraińskiego. "Angażujemy na dobę ponad 100 tłumaczy, którzy dyżurują po cztery godziny w punktach recepcyjnych przy granicy i na dworcu kolejowym w Przemyślu. Staramy się otoczyć uchodźców opieką tłumaczeniową i uprościć kontakt między nimi a administracją samorządową i rządową" - wyjaśnił Horków. Wojewoda podkarpacka przekazała, że na potrzeby uporządkowania pomocy ze strony wolontariuszy stworzona została aplikacja wolontariat.rzeszow.gov.pl.

"Zachęcam, aby wszyscy, którzy chcą udzielać pomocy uchodźcom dokonywali rejestracji poprzez tę aplikację. Da to bowiem możliwość takiego kierowania wolontariuszy, aby ich potencjał był właściwie zagospodarowany. Umożliwi to dostosowanie potrzebnych sił wolontariackich do zmieniającego się napływu uchodźców" - powiedziała Leniart.

Wojewoda poinformowała, że w regionie działa sześć punktów recepcyjnych. "Według naszych danych, na terenie woj. podkarpackiego przebywa celem zakwaterowania co najmniej kilkanaście tysięcy uchodźców. Przebywają oni u osób fizycznych albo w miejscach zorganizowanych przez samorządowców" - dodała.

Według danych Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, do Polski przez podkarpackie przejścia z Ukrainą przybyło łącznie już 1,16 mln osób.