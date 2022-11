Podkarpackie: Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Do wspólnego śpiewania pieśni i piosenek patriotycznych z okazji Narodowego Święta Niepodległości zapraszają mieszkańców w kilku miastach na Podkarpaciu placówki kulturalne.

W Krośnie w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza, w piątkowe popołudnie odbędzie się wieczór pieśni i melodii patriotycznych "Tu jest moja Ojczyzna".

Organizatorzy zachęcają, aby spotkanie, które odbywa się co roku 11 listopada, było okazją do wspólnego świętowania odzyskania niepodległości, ale też do zadumy.

"Koncert +Tu jest moja Ojczyzna+ na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń kulturalnych, a to, co dzieje się na świecie, jeszcze mocniej motywuje do docenienia tego, co się ma i gdzie się jest oraz tym silniejsza jest potrzeba bycia razem w tym dniu" - wskazała Agnieszka Kaszczyszyn z Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Do wspólnego śpiewania i świętowania zapraszają mieszkańców m.in. śpiewacy: Monika Glazar (sopran) - absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie, Maciej Cetnarski (bas) - student Akademii Muzycznej im. K. Pendereckiego w Krakowie, Chór Mieszany ECHO pod dyrekcją Marioli Rybczak.

Dochód ze sprzedaży cegiełek przekazany zostanie tradycyjnie na rzecz Fundacji Paderewskiego.

Wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych organizuje również, w ramach uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, m.in. Muzeum-Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu i Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ale to ostatnie - w niedzielę, 13 listopada.

Jak przypomniała w rozmowie z PAP Magdalena Wielgocka ze stalowowolskiego muzeum, śpiewanie pieśni patriotycznych jest już muzealną tradycją, która wiąże się z przypadającym w listopadzie Narodowym Świętem Niepodległości.

"W tym roku z tej okazji spotkamy się 13 listopada w pięknych, nowo otwartych wnętrzach Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zachęcamy mieszkańców Stalowej Woli i okolic do udziału i wspólnego wyśpiewania historii Polski opowiedzianej w pieśniach i piosenkach patriotycznych, które łączą pokolenia, krzewią ducha polskości, przypominają o dawnych bohaterach, dają radość i nadzieję" - zachęcała Wielgocka.

W programie niedzielnego spotkania zabrzmią pieśni i piosenki cieszące się największą popularnością, m.in. "My, Pierwsza Brygada", "Czerwone maki na Monte Cassino", "Serce w plecaku", "Rota", a wraz z mieszkańcami wykonywać je będą m.in.: grupa wokalna Pałacyk Michla, kwartet Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej z Miejskiego Domu Kultury.

Wszystkim przybyłym gościom będą rozdawane pamiątkowe śpiewniki patriotyczne.

Ponadto podczas wydarzenia odbędą się rodzinne warsztaty patriotyczne, podczas których nauczymy się własnoręcznie wykonać flagi i kokardy narodowe.

Inną formę świętowania niepodległości proponuje mieszkańcom Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, które zaprasza 11 listopada na szóste Spotkanie Listopadowe z Historią.

W programie m.in. opowieść o wpływie broni palnej na zbroję japońską w XVI w., projekcja filmu dokumentalnego "Płatnerz musi być muzykiem", spotkanie z Krzysztofem Panasem, nazywanym średniowiecznym płatnerzem z Łańcuta, który od ponad 45 lat specjalizuje się w wykuwaniu białej broni.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie sprzedaż wydawnictw muzealnych, w tym katalogu wystawy "Majster i uczniowie. 45-lecie pracy twórczej Krzysztofa Panasa".

Z kolei Muzeum w Jarosławiu - Kamienica Orsettich zaprasza na bezpłatne zwiedzanie wystawy prezentującej zbiór wyjątkowych przedmiotów związanych z odzyskaniem 11 listopada 1918 r. niepodległości. Znalazł się na niej m.in. orzełek wojskowy z czapki żołnierza 1 Pułku Ułanów I Brygady Legionów Polskich, utworzonych w 1914 r. przy armii austro-węgierskiej, opaska sanitariusza z okresu I wojny światowej, kopia plakatu z 2 listopada 1918 r., który ogłaszał "Pękły okowy. Jesteśmy wolni, złączeni jedną wielką niepodległą Polskę".