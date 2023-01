Podkarpackie: Wszystkie drogi przejezdne, przeważnie czarne i mokre

Wszystkie drogi w woj. podkarpackim są we wtorek rano przejezdne. Ich nawierzchnie są przeważnie czarne i mokre. Nie ma opadów, a temperatura niemal w całym regionie jest dodatnia.

Jak poinformował dyżurny zimowego utrzymania dróg Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (PZDW) w Rzeszowie Tadeusz Baran, wszystkie drogi w regionie są we wtorek rano przejezdne, głównie czarne i mokre. Jedynie w okolicach Ustrzyk Dolnych lokalnie występuje śliskość.

Temperatura powietrza w całym województwie jest dodatnia - od 1 do 4 stopni Celsjusza, jedynie w Bieszczadach waha się od minus trzech do plus dwóch stopni.

W regionie nie pada, a wiatr jest słaby, w Bieszczadach również umiarkowany.

PZDW przypomina jednocześnie, że warunki na drogach mogą w każdej chwili ulec zmianie, a lokalnie na drogach zalesionych lub w okolicach cieków i rzek może wystąpić śliskość spowodowana specyficznym mikroklimatem.

Apeluje też do wszystkich użytkowników dróg o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości oraz techniki jazdy do warunków panujących na drogach.