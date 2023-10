Podkarpackie: Wystawa dzieł Zdzisława Beksińskiego w jarosławskim muzeum

Prawie 40 prac Zdzisława Beksińskiego będzie można oglądać na wystawie w Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich. Wystawę „Beksiński. Czy znaczenie jest bez znaczenia?” będzie można oglądać od 13 października do 3 grudnia.

Jak poinformowała PAP kurator wystawy Bożena Buszta-Korman, wystawa ma charakter retrospektywny. "Ekspozycja prowadzi widza przez cały okres twórczości tego niezwykłego artysty, od lat 50. aż do jego śmierci w 2005 r." - dodała.

Kuratorka podkreśliła, że podróż rozpoczyna się od fotografii artystycznej, której Beksiński poświęcił się na początku swojej drogi twórczej.

"Na ekspozycji zobaczymy także grafiki, rysunki tradycyjne, rysunki modyfikowane komputerowo oraz 12 obrazów z różnych etapów twórczości Beksińskiego. Wystawa zaprasza do świata Beksińskiego i ukazuje jego twórczość w różnych perspektywach oraz kontekstach. Pokazuje wizje eksperymentalne, ekspresyjne, mroczne i dynamiczne, jednocześnie uwzględniając dokładność, szczegółowość i perfekcjonizm twórcy" - zaznaczyła Buszta-Korman.

Na wystawie w jarosławskim muzeum poznamy Beksińskiego nie tylko przez pryzmat jego wybitnych dzieł. Autorzy wystawy włączyli do niej także zdjęcia rodzinne artysty oraz przedmioty codziennego użytku - magnetofon, pędzle, aparat fotograficzny.

Wszystkie eksponaty prezentowane na ekspozycji pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku, któremu w swoim testamencie artysta przekazał swój dorobek artystyczny.

Mecenasem wystawy jest Fundacja Most the Most.

Zdzisław Beksiński jest przez wielu uznawany za jednego z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych twórców sztuki współczesnej. Artysta, urodzony w 1929 roku w Sanoku na Podkarpaciu, zostawił po sobie ogromny dorobek, na który składają się fotografie, obrazy, rzeźby, rysunki i grafiki.