Podkarpackie: Zatrzymano 23 nielegalnych imigrantów i kuriera, który ich przewoził

23 nielegalnych imigrantów z Turcji i Syrii, z tym dzieci, oraz 31-letniego Ukraińca, który był kurierem przewożącym cudzoziemców w przestrzeni ładunkowej ciężarówki, zatrzymali strażnicy graniczni z placówki w Sanoku. Kurier trafił do aresztu, a imigranci do ośrodka dla cudzoziemców.

Jak poinformował w piątek PAP rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej ppor. Piotr Zakielarz zdarzenie miało miejsce w środę w Lipowicy (pow. krośnieński) na Podkarpaciu. Podczas kontroli pojazdów mającej na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji strażnicy graniczni wytypowali do sprawdzenia samochód dostawczy iveco na polskich numerach rejestracyjnych. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Ukrainy.

"Podczas sprawdzania przestrzeni ładunkowej ujawniono 23 cudzoziemców, w tym kobiety i dzieci. Większość nie posiadała dokumentów, pozostali mieli wyłącznie tureckie dowody osobiste" - wyjawił ppor. Zakielarz.

Dodał, że mundurowi ustalili, że byli to obywatele Syrii i Turcji, w tym pięć kobiet i dziewięciu mężczyzn w wieku od 18 do 62 lat oraz dziewięcioro dzieci, w wieku od dwóch do 17 lat.

"Cudzoziemcy podróżowali w fatalnych warunkach, w ścisku, w przestrzeni ładunkowej będącej chłodnią. Podróż w takich realiach mogłaby skończyć się dla nich tragicznie" - zwrócił uwagę rzecznik BiOSG. Dodał, że nie mieli większości swoich bagaży, które zabrali im przemytnicy.

Imigranci zostali przewiezieni do placówki w Sanoku, gdzie strażnicy graniczni udzielili im pomocy. Cudzoziemcy otrzymali ciepłe posiłki oraz napoje.

"Byli zmęczeni i wyziębieni. Mundurowi zapewnili im bezpieczne i komfortowe warunki, co jest szczególnie ważne w przypadku tak małych dzieci. Strażnicy graniczni zorganizowali także zbiórkę środków, za które kupiono ciepłe ubrania, zabawki, słodycze oraz pieluchy dla dzieci" - przekazał ppor. Zakielarz.

Wyjawił, że z wyjaśnień imigrantów wynika, że przemytnicy obiecali im transport do Niemiec. Imigranci nie wiedzą natomiast w jakim kraju wsiedli do ciężarówki, która ich przewiozła do Polski ze Słowacji. Jak mówili, była noc i nie orientowali się gdzie są, a wszystko koordynowali przemytnicy i akcja odbywała się w pośpiechu.

"Za ten etap podróży zapłacili po 700 euro. Natomiast obywatele Turcji zapłacili za całą trasę ze swojego kraju aż do Niemiec po 5 tys. euro każdy. Mieszkają tam ich rodziny, do których chcieli dołączyć" - wyjawił.

Decyzją sądu cudzoziemcy zostali umieszczeni na okres trzech miesięcy w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców.

Jak się okazało ukraiński kurier przebywał w Polsce nielegalnie. Miał wyłącznie dowód osobisty.

Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.