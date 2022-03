Podkarpackie: Zgłosiło się 77 kandydatów na żołnierzy WOT

77 kandydatów na żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęło 16-dniowe szkolenie podstawowe – poinformował PAP w niedzielę rzecznik prasowy podkarpackiej brygady kpt. Witold Sura.

Nabór na żołnierzy odbył się w minioną sobotę. "Tuż po przekroczeniu bramy koszar w Jarosławiu ochotnicy w pierwszej kolejności przeszli przez punkty komisji kwalifikacyjnej, dokonując formalności ewidencyjnych. Następnie po umundurowaniu i wyekwipowaniu rekruci odbyli test sprawności fizycznej. Pod koniec dnia wszyscy zostali przetransportowani do koszar w Dębicy" - dodał kpt. Sura.

Rzecznik zaznaczył, że w niedzielę odbyły się już pierwsze zajęcia, m.in. z budowy i obsługi broni.

"Kolejne dni szkolenia ochotnicy spędzą na przykoszarowym placu ćwiczeń 33. Batalionu Lekkiej Piechoty w Dębicy. Instruktorzy największy nacisk położą na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz udzielania pierwszej pomocy" - podkreślił kpt. Sura.

W czasie szkolenia kandydaci wykonają strzelania z karabinka GROT. Pierwsze ćwiczenia odbędą się na strzelnicy kontenerowej w Rzeszowie, a następnie na otwartych obiektach garnizonowych.

Jak zapewnił rzecznik podkarpackiej brygady, zajęcia taktyczne, które łączą wszystkie zagadnienia niezbędne żołnierzowi na polu walki prowadzą doświadczeni instruktorzy.

W ostatnim dniu kandydaci odbędą egzamin końcowy zwany "pętlą taktyczną". "Każdy z rekrutów wykona podczas tego sprawdzianu wiele zadań taktycznych i ogniowych po wyznaczonej trasie na mapie" - powiedział kpt. Sura.

Zdaniem wojskowego, decyzja o założeniu munduru w tym niebezpiecznym czasie to wyraz ogromnej odpowiedzialności za społeczeństwo oraz ojczyznę. "Podjęcie się tego zadania przez młodego człowieka czyni go dojrzałym obywatelem. A to najlepszy moment by wykonać pierwszy krok w dorosłość" - podkreślił kpt. Sura.