Podkarpackie: Żołnierze WOT szkolili się z procedury NATO-naprowadzania artylerii

Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej przeszli intensywne szkolenie z NATO-wskiej procedury naprowadzania artylerii Call For Fire – poinformowała PAP w sobotę rzeczniczka prasowa brygady ppor. Magdalena Mac.

Dodała, że szkolenie odbyło się w Komorowie. Udział w nim wzięli również żołnierze innych brygad WOT.

Ppor. Mac wyjaśniła, że Call For Fire to procedura wezwania ognia artyleryjskiego planowanego lub z pola walki.

"Niezbędne informacje do wezwania artylerii określa obserwator. Wezwanie odbiera Fire Direction Center - FDC, czyli punkt dowodzenia plutonem ogniowym. Realizowane zagadnienia obejmowały m.in. opanowanie procedury wezwania ognia z pola walki, zarówno w języku polskim jak i angielskim" - dodała.

Zajęcia były podzielone na część teoretyczną i taktyczną.

Jak podkreśliła ppor. Mac, w trakcie części taktycznej instruktorzy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej, postawili przed terytorialsami szereg różnego rodzaju skomplikowanych zadań.

"Żołnierze m.in. doskonalili pracę na mapach, radiostacjach, termowizji oraz noktowizji, uczyli się sporządzania dokumentacji na posterunkach obserwacyjnych, oceny odległości do celu, a także budowania skrytych posterunków obserwacyjnych oraz identyfikacji sprzętu innych armii świata" - zaznaczyła rzeczniczka podkarpackiej brygady WOT.

Zdaniem kpr. Adriana Karłowicza z 52. batalionu lekkiej piechoty, który wziął udział w ćwiczeniach, sytuacja za naszą wschodnią granicą pokazała, jak kluczowym elementem jest artyleria na współczesnym polu walki.

"Jest to wyjątkowe i niecodzienne szkolenie, które pozwala przećwiczyć NATO-wskie procedury wzywania ognia artylerii. Jest to okazja do wymiany doświadczeń, sprawdzenia jak ze sobą współpracujemy w warunkach zbliżonych do bojowych i do weryfikacji naszych dotychczasowych umiejętności" - dodał kpr. Karłowicz.