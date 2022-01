Podkarpackie: Zorganizował kulig znajomemu, otrzymał mandat 2,5 tys. zł

Mandat w wysokości 2,5 tys. zł otrzymał 20-letni kierowca audi, który na terenie szkoły w gminie Dubiecko na Podkarpaciu urządził kulig. Mężczyzna do samochodu, na lince holowniczej, podpiął oponę i woził na niej 14-latka.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek na terenie jednej ze szkół w gminie Dubiecko. Informacje o kuligu policja otrzymała ok. godz. 15. Na miejscu policjanci ustalili, że 20-letni mężczyzna wjechał audi na teren szkoły, podpiął oponę linką holowniczą do swojego auta i urządził kulig 14-letniemu znajomemu.

"Całą sytuację zauważyła z okna nauczycielka. Kobieta zadzwoniła na policję, mówiąc, że kiedy kierowca wszedł w zakręt, chłopiec spadł z opony, uderzając w murek. Na szczęście 14-latek nie odniósł obrażeń i nie potrzebował pomocy medycznej. Został oddany pod opiekę rodziców" - podała we wtorek podkarpacka policja.

20-latek za stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa innych osób poza drogą publiczną, otrzymał mandat w wysokości 2500 złotych.

Policja ostrzega, że tego typu zabawy mogą skończyć się poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią. "Wystarczy chwila nieuwagi, zbyt duża prędkość, gwałtowne hamowanie, niewidoczna nierówność - kamień czy konar drzewa ukryty pod śniegiem, żeby doszło do tragedii, której nie da się już cofnąć" - przestrzegają policjanci i apelują o rozwagę.