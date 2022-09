Podkomisja smoleńska: nasze badania były rzetelne

Podkomisja przedstawiła swoje badania w sposób rzetelny, a wszystkie swoje wyniki badań opublikowała w raporcie oraz w załącznikach - głosi oświadczenie tzw. podkomisji smoleńskiej, kierowanej przez Antoniego Macierewicza w związku z emisją programu "Siła kłamstwa" w TVN.

Podkomisja ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego w dniu 10 kwietnia 2010 roku wydała w piątek kolejne oświadczenie w związku z reportażem "Siła kłamstwa", wyemitowanym najpierw 12 września br. w "Czarno na białym" w TVN24, a następnie 18 września w otwartym kanale TVN.

"W związku z fałszywymi zarzutami do +Raportu z badania zdarzenia lotniczego z udziałem samolotu Tu-154M nr 101 z dnia 10 kwietnia 2010 r. nad lotniskiem Smoleńsk Siewiernyj na terytorium Federacji Rosyjskiej+ przedstawionymi w programie wyemitowanym przez telewizję TVN 16.09.2022r. (w rzeczywistości 12.09. - PAP) w cyklu +Czarno na Białym+, Podkomisja oświadcza: Podkomisja przedstawiła swoje badania w sposób rzetelny i były one przeprowadzone przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych źródeł i metod naukowych. Podkomisja wszystkie swoje wyniki badań, w tym symulacje NIAR rozbicia samolotu po uderzeniu w ziemię, opublikowała w Raporcie oraz w załącznikach (m.in. załącznik nr 23 +Badania NIAR+)" - czytamy w oświadczeniu.

"Podkomisja, wbrew twierdzeniom w programie TVN z dnia 16.09.2022r., nie pisała Raportu pod tezę z góry przyjętą, ale weryfikowała różne hipotezy, czego przykładem jest między innymi praca zlecona NIAR, mająca służyć weryfikacji przebiegu wydarzeń przedstawionych w raporcie MAK i komisji J. Millera. Wyniki symulacji NIAR (sprawdzone też przez Wojskową Akademię Techniczną) pokazały, że zniszczenia powstałe w wyniku katastrofy opisanej przez poprzednie komisje były zdecydowanie odmienne od tych, które wystąpiły w rzeczywistości" - głosi też oświadczenie.

W dalszej części podkomisja polemizuje z kolejnymi zarzutami, jakie pojawiły się w materiale "Siła kłamstwa".

W programie "Czarno na białym" w TVN24 został wyemitowany reportaż "Siła kłamstwa", w którym przedstawiono materiały wskazujące na to, że podkomisja Macierewicza dysponowała wynikami badań, które zaprzeczały tezie o wybuchu w skrzydle prezydenckiego samolotu Tu-154 lecącego do Smoleńska, a które nie zostały opublikowane. W programie podano, że co najmniej od grudnia 2020 r. Macierewicz i inni członkowie podkomisji dysponują materiałami, analizami i zagranicznymi raportami, które albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii z 2010 roku.

Szef podkomisji Antoni Macierewicz pytany o te doniesienia, wskazywał w ub. tygodniu, że "wszystkie wyniki raportu NIAR (National Institute for Aviation Research, amerykański instytut zajmujący się badaniem katastrofy - PAP ) zostały opublikowane". Dopytywany, czy wyniki przedstawione w raporcie zostały przez podkomisję zmanipulowane, Macierewicz odparł, że jest to kłamstwo.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M, wiozącego delegację na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego żona Maria, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski.

