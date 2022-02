Podkomisja zdecydowała, że prezydencki projekt o sędziach pokoju będzie rozpatrywany jako pierwszy

Podkomisja nadzwyczajna zdecydowała w poniedziałek, że spośród wszystkich złożonych w Sejmie projektów o sędziach pokoju, w pierwszej kolejności będzie rozpatrywany projekt prezydencki. Uwagi do projektu zgłosiło Biuro Legislacyjne Sejmu.

W poniedziałek podkomisja nadzwyczajna prowadziła dyskusję nt. projektów ustaw o sądach pokoju przygotowanych przez prezydenta, posłów Lewicy i PSL-Koalicji Polskiej, a także nt. projektu o obywatelskich sędziach handlowych zaproponowany przez posłów KO.

Podkomisja zdecydowała, że merytorycznie w pierwszej kolejności będzie rozpatrywany projekt prezydencki.

Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz podnosiła, że prezydencki projekt o sędziach pokoju wykracza poza przepisy konstytucji. Wskazywała, że projekt zakłada, że sędziowie pokoju będą wybierani w wyborach i będą sprawowali swój urząd przez określony czas, podczas gdy konstytucja stanowi, że sędziowie są powoływani przez prezydenta na wniosek KRS na czas nieoznaczony.

Jej zdaniem wybory sędziów pokoju - a co za tym idzie, zabieganie o poparcie i uzyskiwanie finansowania kampanii - mogą w negatywnie rzutować na niezawisłość sędziowską.

Obecny na posiedzeniu prezydencki minister Paweł Mucha przekonywał, że w świetle doktryny i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego możliwe jest na gruncie obowiązującej konstytucji wprowadzenie instytucji sędziów pokoju. "Prezydencki projekt to jest dobra propozycja dla ludzi, przemyślana, która może rozwiązać podstawowe bolączki wymiaru sprawiedliwości" - mówił.

Mucha podkreślił, że nie podziela opinii, że projekt jest niekonstytucyjny, a wręcz przeciwnie, ocenia, że służy on realizacji konstytucyjnej normy prawa do sądów.

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Sejmu poinformowała o uwagach natury konstytucyjnej do projektów o sędziach pokoju. Wątpliwości - jak wskazywała - dotyczyły tryb wyłaniania kandydatów i kadencyjność sędziów pokoju. Zaproponowała, by Biuro Analiz Sejmowych przygotowało szczegółową analizę prawną nt. konstytucyjności tych projektów.

Ponadto BLS oceniło, że rozwiązania z projektu ustawy o sądach pokoju powinny zostać wpisane do ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a nie jako odrębna ustawa.

W głosowaniu podkomisja nie zgodziła się o wystąpienie do Biura Analiz Sejmowych o opinie prawne do projektów.

W Kancelarii Prezydenta prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju od wiosny prowadził zespół pod kierownictwem karnisty, prof. Piotra Kruszyńskiego. Było to m.in. efektem rozmów lidera Kukiz'15 Pawła Kukiza z prezydentem. Kwestia wprowadzenie instytucji sędziów pokoju to jedna ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15. Ostatecznie projekt podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę wpłynął do Sejmu na początku listopada.

Dwa obszerne projekty - ustawy o sądach pokoju i przepisów wprowadzających tę ustawę - zakładają utworzenie tych sądów jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Zgodnie z proponowanymi zmianami orzekać w nich będą sędziowie pokoju, którzy będą wybierani w wyborach powszechnych na wspólną sześcioletnią kadencję. Sędziami pokoju będę mogli zostać obywatele polscy w wieku między 29. a 70. rokiem życia. Do sądów pokoju kandydować będą mogły osoby z wykształceniem prawniczym i z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym bezpośrednio związanym ze świadczeniem pomocy prawnej, stosowaniem lub tworzeniem prawa.

Sąd pokoju ma działać przy miejscowym sądzie rejonowym, a jeden sędzia pokoju będzie przypadał na nie więcej niż 10 tys. mieszkańców. Według propozycji, sędziowie pokoju na okres sprawowanej kadencji będą posiadali immunitet. "Sędzia pokoju nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego" - głosi projekt.

Do kompetencji sądów pokoju będzie należeć rozstrzyganie spraw o wykroczenia. Nowe sądy mają zajmować się niektórymi sprawami cywilnymi: o zawezwanie do próby ugodowej, o alimenty, o naruszenie posiadania i te rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym. Zajmą się też orzekaniem w części spraw dotyczących występków z Kodeksu karnego jak: jazda po pijanemu, wdarcie się do domu, uchylanie się od alimentów, a także kradzieże i uszkodzenie cudzego mienia, jeśli ich wartość nie przekracza 10 tys. zł.

Przedstawianie prezydentowi wniosków o powołanie sędziów pokoju, wybranych w wyborach, należałoby do Krajowej Rady Sądownictwa.