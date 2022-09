Podlasie: Dziecko pogryzione na wakacjach przez psa; przed sądem odpowiada właścicielka agroturystyki

Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zakończył się proces dotyczący dotkliwego pogryzienia przez psa 8-letniego dziecka. W gospodarstwie agroturystycznym, gdzie dziewczynka przebywała na wakacjach, bez opieki dorosłych opuściła pokój i próbowała bawić się z dużym psem, który pilnował posesji.

Przez sąd pierwszej instancji właścicielka tego ośrodka została uznana za winną tego, że nieumyślnie naraziła 8-latkę na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, bo jako organizatorka letniego obozu nie zapewniła dostatecznej opieki nad tym dzieckiem. Sąd warunkowo umorzył postępowanie na rok, zasądził też 8 tys. zł nawiązki na rzecz poszkodowanej dziewczynki.

Do zdarzenia doszło na początku wakacji w 2019 roku. Dziewczynka rano sama wyszła z pokoju i próbowała bawić się z psem w typie owczarka niemieckiego, należącym do właścicielki gospodarstwa agroturystycznego. Biegał on luzem po posesji, nie miał kagańca. Pies dziecko zaatakował, doznała ona rozległych ran kąsanych na głowie i twarzy.

W akcie oskarżenia prokuratura przywołała nie tylko przepisy karne dotyczące m.in. narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, ale też regulamin uchwalony przez samorząd gminy Tykocin (na jej terenie jest gospodarstwo), który mówi o zapewnieniu stałego i skutecznego dozoru psów przed dostępem osób postronnych.

Wyrok zaskarżył obrońca i sama oskarżona; chcą uniewinnienia. Adwokat w swojej apelacji złożył też wnioski dowodowe: chciał dodatkowego przesłuchania dwóch świadków oraz opinii biegłego z zakresu weterynarii. Wszystkie te wnioski sąd okręgowy - przed zamknięciem przewodu sądowego - jednak oddalił.

"Oskarżona broń Boże nie przerzuca odpowiedzialności za to całe zdarzenie na 8-letnie dziecko" - podkreślał w mowie końcowej obrońca Jakub Zaborowski. Mówił, że miała ona doświadczenie w organizacji takich przedsięwzięć (turnusy dla dzieci w miejscu, gdzie są różne domowe i gospodarskie zwierzęta), a jej działalność była "nagradzana, ceniona i bezpieczna".

Mówił o splocie nieszczęśliwych okoliczności. "Kiedy zaistnieje nieszczęśliwe zdarzenie, zwłaszcza będące splotem niefortunnych okoliczności, to nie w każdym przypadku ten organizator za to odpowiada" - mówił mec. Zaborowski. Argumentował, że jego klientka co prawda była organizatorem wypoczynku, ale bezpośrednio nie odpowiadała za bezpieczeństwo dziewczynki w danej sytuacji; powiedział, że było to w kompetencjach opiekunki (wychowawcy), która wtedy akurat na kilkanaście minut wyszła z budynku.

"Co oskarżona mogła zrobić inaczej? Nic nie mogła, bo była przekonana, że dana osoba, opiekunka, sprawuje opiekę nad małoletnią" - dodał adwokat. Mówił też, że dzieci i ich rodzice były informowane, że dzieci same nie mogą wychodzić na podwórko bez zezwolenia wychowawców.

Prokuratura i pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej (matki dziecka) chcą utrzymania wyroku. Pełnomocnik mówił, że oskarżona prowadziła działalność na własny rachunek i odpowiadała za bezpieczeństwo dzieci; mówił też, że wystarczyło założyć psu kaganiec lub zamknąć go w kojcu, by nie doszło do nieszczęścia.

Wyrok ma być ogłoszony jeszcze w poniedziałek.

