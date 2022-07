Podlaska policja: małe dziecko jedną z ofiar wypadku w okolicach Szuszalewa

Podróżujący samochodem volkswagen 33-letni mężczyzna, 28-letnia kobieta i niespełna roczne dziecko to śmiertelne ofiary wypadku w rejonie Szuszalewa, do którego w niedzielę po południu doszło na drodze wojewódzkiej Dąbrowa Białostocka - Lipsk - poinformowała podlaska policja. Trzy inne osoby trafiły do szpitala.

Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i bus.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że do wypadku doszło, gdy kierowca audi, podczas wyprzedzania fiata zmusił jadącego z naprzeciwka kierowcę volkswagena do zjechania na lewy pas ruchu. Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa poinformował, że właśnie tam doszło do zderzenia z fiatem ducato.

Nie wiadomo ile czasu potrwają utrudnienia na drodze, gdzie doszło do wypadku.