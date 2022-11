Podlaskie: 10 mln zł z UE na rozwój e-usług w administracji publicznej

10 mln zł z UE mogą zdobyć do podziału podlaskie samorządy na wdrażanie i rozwijanie e-usług w administracji publicznej. Od wtorku do 6 grudnia mogą składać do urzędu marszałkowskiego w Białymstoku konkursowe wnioski w tej sprawie.

Konkurs jest z puli środków na odbudowę gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19. Kto dostanie dotacje ma być wiadomo w lutym 2023 r.

"Zależy nam na tym, aby e-usługi stały się powszechne w użyciu. Aby nie wychodząc z domu można było załatwić wiele spraw urzędowych. To staje się standardem w dzisiejszych czasach i cieszymy się, że Podlaskie ma się w tym względzie czym pochwalić i że możemy kontynuować tego typu projekty" - podkreśla marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Marszałek dodaje przy tym, że właśnie pandemia koronawirusa pokazała, że możliwość załatwiania spraw online jest potrzebna, a przy tym także bezpieczna.

O pieniądze mogą się ubiegać samorządy lub ich jednostki. Można otrzymać dofinansowanie do 85 proc. wartości projektu (jego kosztów kwalifikowanych).

Pieniądze można dostać np. na wdrożenie nowych usług elektronicznych, aktualizację już istniejących, poprawę ich funkcjonalności, zapewnienie, by były zintegrowane z usługami dostępnymi na platformie ePUAP. Elementem projektu może być także promocja e-usług. Dotacja może być także przyznana np. na udostępnianie zasobów z rejestrów publicznych innych podmiotom, np. z zakresu rejestrów geodezyjnych i kartograficznych, zakup aplikacji lub oprogramowania, które pozwolą na elektroniczny dostęp do urzędu osobom z niepełnosprawnościami oraz przedsięwzięcia służące większemu bezpieczeństwu teleinformatycznemu.