Podlaskie: 15,6 mln zł dodatkowych pieniędzy mają dostać podlaskie szpitale sieciowe

15,6 mln zł mają dostać do końca 2022 r. podlaskie szpitale sieciowe w ramach mechanizmu korygującego tzw. 16 proc. – poinformował we wtorek na konferencji prasowej w Białymstoku dyrektor podlaskiego oddziału NFZ Maciej Olesiński.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Pieniądze mają pomóc placówkom bilansować koszty, mogą być wydane np. na podwyżki wynagrodzeń.

W Podlaskiem w sieci szpitali są 22 placówki. Olesiński powiedział, że dodatkowe środki powinna dostać - tak wynika ze wstępnych wyliczeń - zdecydowana większość z tych szpitali, ale konkretów jeszcze nie podał. Tłumaczył, że dodatkowe środki mają być dla tych szpitali, które po wzroście wycen od 1 sierpnia nie uzyskały 16 proc. wzrostu wartości umów.

"Teraz ten dodatkowy mechanizm korygujący będzie przeznaczony tym podlaskim szpitalom, które nie osiągnęły 16 proc. wzrostu wartości umów, licząc na 30 września. Współczynnik ten będzie dotyczył większości podlaskich szpitali. Na razie przeprowadzamy nasze robocze wyliczenia, analizy" - mówił Olesiński.

Przypomniał, że od października jest wzrost wycen świadczeń internistycznych, na SOR-ach, izbach przyjęć i w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

"Zakładamy, że pozwoli to już do końca tego roku podlaskim szpitalom na to, by posiadane przez nich środki finansowe na tyle się zwiększyły, by szpitale te mogły realizować swoje zadania ustawowe. Mechanizm korygujący 16 proc. wprowadzono na okres od 1 września 2022 do 30 czerwca 2023" - powiedział Olesiński.

"Jeśli chodzi o ten rok, to szacujemy, że na Podlasiu nasze szpitale sieciowe otrzymają dzięki temu więcej o ok. 15,6 mln zł. Jednocześnie zakładamy, że od 1 stycznia do końca czerwca przyszłego roku pozytywny skutek finansowy dla podlaskich szpitali będzie wynosił ok. 39,1 mln zł, ale są to na razie nasze dane robocze, szacunkowe" - mówił dyrektor podlaskiego NFZ.

Wierzę w to, że (...) te pieniądze pozwolą na to, że dyrektorzy szpitali w większym zakresie mogli w taki sposób kształtować zarządzanie i finanse w swoich placówkach, by można było szczęśliwie realizować świadczenia zdrowotne na rzecz naszych mieszkańców, zbliżać się do bilansowania przychodów i kosztów i też mieć możliwości te koszty związane z funkcjonowaniem szpitali pokrywać" - mówił Olesiński.

Szpitale, które dostaną dodatkowe środki, będą przygotowywać plany optymalizacji funkcjonowania, analizę ekonomiczną, kadrową. "Tak, by dzięki temu można było wyciągnąć jakieś wnioski zmierzające do jeszcze większego usprawnienia pracy szpitali pod kątem równoważenia przychodów i kosztów i to jest nieodłączny element związany z otrzymaniem, tych środków finansowych" - mówił Olesiński.

Na pewno dodatkowe pieniądze dostaną w Podlaskiem szpital miejski w Białymstoku i szpital w Bielsku Podlaskim.

Dyrektor szpitala w Bielsku Podlaskim Mirosław Reczko powiedział, że w szpitalach powiatowych, takich jak w Bielsku, zgłaszano wiele problemów np. z zapewnieniem personelowi, głównie pielęgniarkom podwyżek płac. Ocenił, że przyjęte regulacje powinny szpitalowi znacznie pomóc.

"Planowany rodzaj jakiejś niewielskiej restrukturyzacji, który będzie temu towarzyszył też jest rzeczą istotną" - mówił Reczko. Dodał, że widać np. po pandemii, że pacjenci wymagają więcej rehabilitacji, dlatego zmiany, np. nowe oddziały - zmniejszanie czy zwiększanie liczby łóżek w zależności od zapotrzebowania - będą - jak to określił -sensowne.