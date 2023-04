Podlaskie: 16 jednostek OSP otrzymało promesy na zakup pojazdów pożarniczych

16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie podlaskim otrzymało w poniedziałek promesy na zakup samochodów pożarniczych. Łącznie takie wsparcie finansowe otrzyma 28 OSP w regionie na łączną kwotę blisko 30 mln zł.

W poniedziałek w siedzibie PSP w Białymstoku miała miejsce uroczystość przekazania promes na zakup sprzętu do 16 OSP z powiatów: białostockiego, sokólskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego i wysokiego-mazowieckiego. Środki na zakup sprzętu pochodzą z budżetu państwa, a także poszczególnych samorządów.

"Ochotnicze Straże Pożarne to obecnie wielozadaniowa formacja ratownicza niosąca pomoc we wszystkich zagrożeniach, to przede wszystkim wszechstronnie wyszkoleni strażacy ochotnicy, którzy każdego dnia służą swoją pomocą innym" - mówił podlaski komendant wojewódzki PSP w Białymstoku st. bryg. Sebastian Zdanowicz. Dodał, że do skutecznego działania niezbędny jest im nowoczesny i specjalistyczny sprzęt oraz pojazdy najwyższej klasy.

Zdanowicz mówił, że łącznie w tym roku zostanie zakupiony sprzęt do 28 jednostek OSP w regionie, a wręczenie promes to znak, że można rozpocząć proces przetargowy i zakup sprzętu. Podał, że w okresie 2016-2023 do jednostek OSP w Podlaskiem zostało zakupionych łącznie 136 nowych pojazdów oraz 14 ze środków unijnych, a z PSP przekazano 108 pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

Prezes podlaskiego oddziału wojewódzkiego związku OSP Andrzej Koc mówił, że OSP zasługuje na wsparcie, bo - jak zauważył - w ponad 50 proc. zdarzeń na terenie województwa podlaskiego pomagają strażacy ochotnicy. "Dlatego tak ważne jest, aby sprzęt, którym dysponują (OSP) był równie dobry jak sprzęt Państwowej Straży Pożarnej, bo przecież oni ramię w ramię niosą pomoc dla wszystkich mieszkańców naszego województwa" - mówił Koc.

Obecny na uroczystości wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski mówił, że w tym roku do OSP w regionie ma w sumie trafić ok. 40 wozów bojowych: blisko 30 nowych, zakupionych dzięki dofinansowaniu i kilkanaście przekazanych przez PSP. Piontkowski podkreślał, że z punktu widzenia PiS, to dziedzina, którą warto wspierać. Wyraził nadzieje, że przetargi zostaną rozstrzygnięte, a wozy szybko trafią do strażaków, by mogli skutecznie i bezpiecznie pomagać. Życzył, aby praca, którą strażacy ochotnicy wykonują, była doceniana przez lokalną społeczność.

Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski dziękując strażakom ochotnikom, że zawsze są gotowi dbać o bezpieczeństwo, podkreślił jak ważna jest "jedność" w temacie wsparcia OSP, że niezależnie od poglądów bezpieczeństwo łączy.

Parlamentarzyści PiS obecni na uroczystości podkreślali jak ważne jest doposażanie w nowoczesny sprzęt OSP, a także udział poszczególnych samorządów, które przeznaczyły środki na ten cel z własnych budżetów. Jak mówił poseł Jarosław Zieliński, pojazdy będą mogły być kupione dzięki montażowi finansowemu, który łączy środki rządowe z samorządowymi. Podkreślił, że to samorząd najpierw deklaruje określoną kwotę, a następnie szukane są możliwości w budżecie państwa: MSWiA, MKiŚ, a także ze środków Komendy Głównej PSP.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podkreślił, że samorząd województwa "też czuje odpowiedzialność" i wspiera OSP. Podał, że w latach 2019-2023 przeznaczono na OSP ponad 10 mln zł, w tym roku to - jak mówił PAP - 2 mln zł, a pieniądze zostaną podzielone w ramach konkursu. Mówił, że dzięki rządowemu wsparciu samorząd może wesprzeć więcej jednostek. Zapowiedział też, że w ramach nowego programu operacyjnego Fundusze Unijne dla Podlaskiego, zostanie ogłoszony jesienią konkurs na działania skierowane na poprawę bezpieczeństwa, w którym jest 95 mln euro.

Jak poinformował PAP Podlaski Urząd Wojewódzki, promesy przyznano w sumie 28 jednostkom OSP w regionie na łączną kwotę blisko 30 mln zł. Część promes została wręczona w minioną sobotę w Łomży.