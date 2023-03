Podlaskie: 16 proc. rodziców w regionie nie aktywowało dotąd bonu turystycznego

16 proc. rodziców w Podlaskiem nie aktywowało dotąd bonu turystycznego - wynika z danych przekazanych PAP przez ZUS w Białymstoku. ZUS przypomina, że bon można aktywować do 31 marca, w tym terminie dokonać nim płatności, choć sam wyjazd może odbyć się później.

Program, którego celem było wsparcie branży turystycznej w związku z pandemią COVID-19, działa od sierpnia 2020 r.

"Choć czasu na wykorzystanie bonu było dużo, nie wszyscy to zrobili (...) 59 proc. rodziców z regionu wykorzystało bon w całości, 25 proc. częściowo, a 16 proc. w ogóle go nie aktywowało na PUE ZUS" - poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka regionalna ZUS w Białymstoku Katarzyna Krupicka.

W Podlaskiem dotychczas płatności bonami dokonano na łączną sumę 79,6 mln zł, podczas gdy w całym kraju to 3 mld zł - poinformowała Krupicka.

W regionie aktywnych jest ponad 100 tys. bonów, nie aktywowano jeszcze 19 tys. bonów.

"W Podlaskiem do wykorzystania jest jeszcze 48,7 tys. bonów o wartości 23,9 mln zł. W kraju jest to 1,57 mln bonów o wartości ponad 681 mln zł. Są to zarówno bony, które częściowo zostały wykorzystane jak i te, które nie zostały jeszcze aktywowane na PUE ZUS. Z przysługującej puli pieniędzy mieszkańcy naszego regionu wykorzystali 77 proc., a w całym kraju wydatkowano 81 proc." - poinformowała Katarzyna Krupicka.

Bon jest - jak przypomniała - jednorazowym świadczeniem w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a gdy dziecko jest z niepełnosprawnością - to kwota 1 tys. zł.

Bonem można płacić np. za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym, ale też np. za wyjazd dziecka na obóz, kolonie, jednodniową wycieczkę bez noclegu, gdy w jej ramach są dwie usługi, np. transport i zwiedzanie - przypomniała Katarzyna Krupicka.

Z danych ZUS wynika, że w Podlaskiem jest 470 podmiotów turystycznych, w których można dokonać płatności bonami, w całym kraju to 28 tys. Ich lista jest na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej.