Podlaskie: 16 września w Supraślu odbędzie się V OnkoRun - impreza wspierająca chorych na raka

Wsparciu osób chorych na raka, ich rodzin, integracji ma służyć V bieg OnkoRun, który 16 września 2023 r. odbędzie się Supraślu (Podlaskie) - poinformowali we wtorek organizatorzy na konferencji prasowej w Białostockim Centrum Onkologii.

Wydarzenie - choć biegowe i spacerowe - nie ma charakteru zawodów sportowych. Chodzi o wsparcie chorych na różnych etapach leczenia ( będących w trakcie leczenia, po leczeniu), ich rodzin, wspólne spotkanie integracyjne także z udziałem lekarzy.

Onkolog dr Piotr Skalij, przewodniczący Stowarzyszenia do Walki z Rakiem podkreślił, że OnkoRun "łączy całą onkologiczną rodzinę", z roku na rok zainteresowanie tym spotkaniem wzrasta.

"Ta integracja rodzin pacjentów i nas onkologów, poza takim wymiarem społecznym, pokazywaniem jak można, jak powinniśmy zdrowo żyć, poza samą wartością prozdrowotną takiego biegu, to właściwie pokazanie, że pacjenci onkologiczni nie muszą być zamknięci w czterech ścianach swojego domu, w czterech ścianach pokoju w szpitalu, ale mogą żyć pełnią życia, korzystać z tego życia w sposób absolutnie taki jak inne osoby zdrowie i to przede wszystkim przyświeca temu biegowi" - powiedział na konferencji prasowej Skalij.

Dyrektor Białostockiego Centrum Onkologii (BCO) dr nauk o zdrowiu Magdalena Borkowska podkreślała, że szpitalowi zależy na tym, aby był utożsamiany nie tylko z leczeniem, ale także z integracją środowiska medycznego z pacjentami. "Ci pacjenci mają potrzebę spotkań, mają potrzebę weryfikowania tego, w jaki sposób dochodzą do zdrowia, potwierdzania tego, że życie jest najcenniejszą wartością" - dodała Borkowska.

BCO podlega samorządowi województwa podlaskiego, a samorząd regionu wspiera organizację OnkoRun. Członek zarządu województwa podlaskiego Marek Malinowski powiedział, że ten bieg do okazja do wsparcia chorych. "Będziemy tam po to, żeby wesprzeć tych ludzi chorych onkologicznie, żeby pamiętali o tym, że jesteśmy, że ich wspieramy, bo to jest moim zdaniem ważne" - dodał.

Biegi będą rozegrane na dystansach 5 i 10 km, będzie też spacer na 2,5 km. Będzie bieg dla dorosłych i dla dzieci z ich opiekunami. Magdalena Matejczuk z Fundacji Tworzywa powiedziała, że nie chodzi o bieg, a po prostu o spotkanie.

"To nie są zawody sportowe" - podkreśliła Matejczuk. Dodała, że owszem bieg to ruch i zdrowie, a powrót do zdrowia dla pacjentów onkologicznych jest ważny, z biegu i spacerów mogą korzystać. "Bieg jest przekaźnikiem pewnych wartości, które chcemy im przekazać, symbolicznego spotkania, tego, że wspieramy ich jako ludzi" - dodała.

Matejczuk zaznaczyła także, że wiele osób, które zachorowały na raka zmieniają swoje życie, choroba jest dla nich symbolicznym zatrzymaniem, okazją do zastanowienia się nad życiem, i te zmiany także inspirują zdrowych ludzi.