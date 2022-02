Podlaskie: 160 tys. zł straciła kobieta oszukana metodą "na pracownika banku"

Ponad 160 tys. zł straciła mieszkanka Grajewa (Podlaskie), która przez trzy dni realizowała płatności na wskazane przez oszustów konto przekonana, że zabezpiecza swoje oszczędności przed cyberprzestępczością. Pieniądze wpłacała gotówką przez wpłatomaty.

Przed tygodniem w identyczny sposób 120 tys. zł straciła białostoczanka; również wpłacała gotówkę do wpłatomatu, przestępcy poprzez kody BLIK wskazywali jej konta, gdzie pieniądze trafiały.

W przypadku 43-letniej mieszkanki Grajewa oszust podał się za pracownika banku odpowiedzialnego za bezpieczeństwo oszczędności klientów. Przekonał on kobietę, że pieniądze zgromadzone na jej rachunku bankowym są zagrożone i musi je wypłacić, tak szybko jak to możliwe. Aby były bezpieczne, miała je wpłacić na inne, wskazane konto; miała zrobić to gotówką, za pomocą wpłatomatów.

Jak podał w piątek zespół prasowy podlaskiej policji, 43-latka przez trzy dni dokonywała kolejnych transakcji i dopiero po ostatniej nabrała podejrzeń i postanowiła zgłosić sprawę na policję. Straciła ponad 160 tys. zł.

Policja nieustannie powtarza apel, by po takich telefonach nie podejmować pochopnych działań i próbować zweryfikować informacje oraz, by osobom dzwoniącym nie mówić o swoich oszczędnościach, nie podawać im danych do kont bankowych i nie instalować w telefonach czy komputerach oprogramowania umożliwiającego zdalną obsługę, a za jej pośrednictwem - dostęp do kont.