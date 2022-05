Podlaskie: 200 kg śmieci zebrano podczas sprzątania dna i brzegów Biebrzy

200 kg śmieci udało się sprzątnąć z brzegów i dna Biebrzy, podczas sobotniej akcji z udziałem m.in. nurków. Obejmowała ona około 10-kilometrowy odcinek tej rzeki. Jak oceniają uczestnicy akcji, śmieci było mniej, niż choćby przed rokiem, ale wciąż jest co sprzątać.

W sprzątaniu odcinka Biebrzy i jej brzegów - od plaży w Goniądzu do miejsca na wysokości mostu kolejowego w Osowcu - wzięło udział ponad 50 osób, w tym nurkowie z grup poszukiwawczych i pracownicy Wód Polskich.

Akcję zorganizowano w ramach kampanii edukacyjnej "Wody to nie śmietnik", której celem jest zwrócenie uwagi na problem masowego zanieczyszczania rzek i zbiorników wodnych przez osoby, które np. nad wodą wypoczywają.

Jak powiedziała PAP rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, w sobotę w kilka godzin uprzątnięto ok. 200 kg śmieci. To przede wszystkim puszki, butelki, papier czy folia po kanapkach; w ocenie uczestników akcji - najwięcej było śmieci pozostawionych przez wędkarzy, nawet np. połamane wędki, czy pozostawione siatki na ryby. Były też m.in. opony, a nawet ceramiczna umywalka.

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz zwróciła uwagę, że sytuacja jednak poprawia się, bo w ubiegłym roku podczas podobnego sprzątania zebrano półtorej tony śmieci na tym samym odcinku. "Można powiedzieć, że kampanie edukacyjne przynoszą efekty. Ale do tego, żeby było dobrze, jeszcze bardzo daleko, przed nami wciąż dużo pracy, żeby tych śmieci nie było, ale świadomość społeczeństwa powoli się poprawia; widać to na przykładzie sprzątania w tym roku, w porównaniu do ubiegłego" - dodała.

Nurkowie przyznają, że w rzekach nadal są znajdowane zupełnie nieoczekiwane śmieci, np. podczas niedawnego sprzątania rzeki Narwi odkryli na jej dnie lodówkę i telewizor.

Giełażyn-Sasimowicz przypomniała, że każdego roku pracownicy Wód Polskich zbierają setki ton śmieci, które znajdują w korytach rzek i na ich brzegach oraz wokół zbiorników wodnych. Zwróciła uwagę, że problem nasila się w sezonie wiosenno-letnim, kiedy wiele osób wypoczywa nad wodą. "Szacujemy, że rocznie nad polskimi rzekami i zbiornikami wodnymi pojawia się kilka tysięcy ton śmieci; część z nich niestety zalega, stanowiąc zagrożenie dla ludzi i środowiska" - dodała.