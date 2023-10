Podlaskie: 220 dzieci przebadano w sobotę w Łomży w programie wykrywania cukrzycy typu I

220 dzieci przebadano w sobotę w Łomży w ramach programu wczesnego wykrywania – jeszcze na etapie bezobjawowym – cukrzycy typu I – poinformował PAP prowadzący te badania – wraz z zespołem – prof. Artur Bossowski z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego (UDSK) w Białymstoku.

To prewencyjne badania populacyjne, których celem jest - jak tłumaczył wcześniej prof. Bossowski - jak najwcześniejsze wykrycie u dzieci przeciwciał, które wskazują, że dzieci te zachorują na cukrzycę typu autoimmunologicznego. Wczesne wykrycie ma dać im szanse na wdrożenie zaleceń zdrowotnych, opóźnienie choroby, wdrożenie immunoterapii (u tych, u których będą do tego wskazania), a także zapobiec ciężkim powikłaniom tej choroby, leczonym w szpitalu (ketokwasicy). Chodzi też o szeroką edukację.

Badaniami ma być objętych ok. 50 tys. dzieci w Podlaskiem - wszystkie dzieci z grupy wiekowej od pierwszego do dziewiątego roku życia, które nie mają objawów cukrzycy. Rozpoczęły się one w kwietniu 2023 r. w Ośrodku Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Są też organizowane wyjazdowo w różnych miastach w regionie.

Dzieciom jest pobierana jednorazowo krew do badań. Są z niej oznaczane przeciwciała niszczące komórki beta-trzustkowe, odpowiedzialne za produkcję insuliny, i jeśli te wyjdą pozytywnie, są oznaczane kolejne przeciwciała. Dziecko jest obejmowane opieką, dalszą diagnostyką i konsultacjami. Edukowani są rodzice lub opiekunowie.

Ogółem na badania w Łomży zapisanych jest - za zgodą rodziców lub opiekunów - 900 przedszkolaków i dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Następne badania w Łomży - jak informował w komunikacie łomżyński urząd miasta - odbędą się 9 grudnia i 13 stycznia.

Badania były wcześniej poprzedzone spotkaniem prof. Bossowskiego z dyrektorami placówek oświatowych. Wyjaśniał on szczegóły programu i jego cele.

Prof. Bossowski, który jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz kierownikiem Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z pododdziałem Kardiologii w UDSK, podkreśla, że badania są ważne, bo specjaliści cały czas alarmują, że wzrasta liczba zachorowań dzieci na cukrzycę typu I i ważne jest, aby wcześnie wychwycić i objąć opieką te dzieci, u których już toczą się konkretne procesy w organizmie, wskazujące, że może wystąpić choroba.

Bossowski poinformował, że dotąd przebadano w regionie (bez danych z Łomży) 1268 dzieci. U 3 proc. wyszły dodatnie wyniki badanych przeciwciał, a u 0,65 proc. (ok. 6-8 pacjentów) badanych wyszło wysokie ryzyko zachorowania na cukrzycę typu I w najbliższych 10 latach.

W listopadzie i grudniu badania mają się także odbyć w Suwałkach, gdzie chętnych do badań jest ok. 1,2 tys. osób - poinformował prof. Bossowski.

Rodzice zainteresowani przebadaniem swoich dzieci mogą się zgłaszać do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.