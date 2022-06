Podlaskie: 27 czerwca szkolenia z wchodzących w życie kolejnych zmian podatkowych

Osoby zajmujące się finansami, rozliczeniami podatkowymi, ale także mieszkańcy województwa podlaskiego będą mogli 27 czerwca w Białymstoku zapoznać się z kolejnymi zmianami podatkowymi, które wchodzą w życie w ramach programu Polski Ład - poinformowano w poniedziałek na konferencji prasowej w urzędzie wojewódzkim.

W tym urzędzie odbędą się dwa takie otwarte szkolenia dla wszystkich osób zainteresowanych. To inicjatywa Krajowej Administracji Skarbowej - mówił dziennikarzom wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

"Rok 2022 jest rokiem szczególnym, jeśli chodzi o kwestie związane z podatkami od osób fizycznych, które utrzymują się z zatrudnienia, ale i również tych, które taką formę przyjmują przy prowadzeniu działalności gospodarczej" - mówił wojewoda i przypomniał, że zmiany to element programu gospodarczego rządu Polski Ład.

Przypomniał, że już wcześniej np. do 30 tys. zł podwyższono kwotę wolną od podatku, czy też pierwszy próg podatkowy do kwoty 120 tys. zł.

"Ale oczywiście zmiany te miały również swoje mankamenty. Rząd jest bardzo otwarty na dialog z różnymi środowiskami społecznymi, również z przedsiębiorcami, którzy właśnie w ten sposób się rozliczali. Stąd też od pewnego czasu trwały prace związane z korzystniejszymi jeszcze zmianami w już uchwalonym prawie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Ich efektem jest ustawa, która została przez Sejm uchwalona 9 czerwca br. 14 czerwca pan prezydent ją podpisał" - przypomniał wojewoda.

Dodał, że w związku z tym konieczna jest popularyzacja informacji o tych dodatkowych zmianach zarówno wśród podatników jak i służb finansowych, osób zajmujących się rozliczaniem podatków.

Część zmian wchodzi w życie 1 lipca 2022 r. część 1 stycznia 2023 r. - powiedział zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej (IAS) Piotr Jurczuk. Zaznaczył, że chodzi o zmiany korzystne dla podatników, "precyzujące niektóre przepisy, stabilizujące system", które będą dotyczyły rozliczeń za cały 2022 r.

"Podstawowa informacja i zmiana to jest obniżenie stawki (podatku) z 17 proc. do 12 proc., jeżeli chodzi o rozliczenie na zasadach ogólnych, według skali. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców jak i osób, które uzyskują przychody z tytułu pracy, innych tytułów. Jednocześnie z tym likwidowana jest ulga dla klasy średniej, natomiast też został zapewniony taki wentyl bezpieczeństwa polegający a na tym, że jeżeli w rozliczeniu rocznym okaże się, że dla niektórych podatników korzystniejsze byłoby jednak rozliczenie się właśnie z tą ulgą dla klasy średniej to jest to możliwe" - mówił Jurczuk.

Wicedyrektor IAS w Białymstoku poinformował także, że w związku ze zmianą przedsiębiorcy, którzy od 1 stycznia 2022 r. wybrali rozliczanie się z fiskusem w formie ryczałtu lub karty podatkowej będą też mogli swoją decyzję zweryfikować. "I ewentualnie uwzględniając to obniżenie podstawowej stawki zmienić to rozliczenie znowu ze skutkiem tak naprawdę na cały rok" - mówił Jurczuk.

"Ja patrzę na te podatki, zasadniczo na te zmiany jako właśnie ten pakiet korzyści" - dodał wicedyrektor IAS.

Piotr Jurczuk poinformował, że na zaplanowanych na 27 czerwca szkoleniach w Białymstoku będzie można uzyskiwać odpowiedzi na pytania. Przypomniał, że działa także infolinia KAS, gdzie również są udzielane informacje nt. pakietu niskich podatków.