Podlaskie: 32. Festiwal Teatrów Stodolanych w Puńsku

Osiem teatrów z Polski i Litwy bierze udział w 32. Festiwalu Teatrów Stodolanych, który odbywa się w sobotę w skansenie w Puńsku (Podlaskie) - miejscowości nazywanej stolicą Litwinów w Polsce.

Podczas festiwalu wystąpią trzy litewskie teatry z Polski - z Sejn i Puńska oraz pięć teatrów z Litwy. Przedstawienia zostaną zaprezentowane w skansenie na klepisku stodoły.

Festiwal odbywa się w skansenie, który został zbudowany w Puńsku 30 lat temu. To okazała zagroda wiejska z przełomu XIX i XX w. Składa się z domu mieszkalnego, stodoły, obory, spichlerza i studni z żurawiem. Wnętrza domu mieszkalnego mają historyczny XIX-wieczny wystrój.

Festiwal rozpoczął się barwnym korowodem, w którym aktorzy i organizatorzy imprezy przeszli z Domu Kultury w Puńsku do skansenu. Widzowie do wieczora będą oglądać tam sztuki stodolane.

Dyrektor Domu Kultury Litewskiej w Puńsku Asta Pieczulis powiedziała PAP, że teatr stodolany to tradycja litewska, którą udało się zachować w Puńsku. Do niedawna był tam jeden teatr stodolany; teraz jest ich siedem. Są one prowadzone w Puńsku, Sejnach i Suwałkach. Teatr stodolany przedstawia codzienne życie wiejskie. Są to głównie komedie. Jest to teatr żywy, optymistyczny i humorystyczny.

Najstarszym teatrem tego typu w Polsce jest Teatr Stodolany Domu Kultury Litewskiej w Puńsku, który powstał w 1958 roku.

Pierwsza litewska sztuka stodolana została wystawiona w 1907 roku. Rozkwit takiej twórczości miał miejsce w okresie międzywojennym. Teatry prężniej zaczęły działać w latach 80. XX wieku.