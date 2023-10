Podlaskie: 33 mln zł z UE dla ZHP na program dla dzieci "Podlaskie Podwórka"

Na różne formy pomocy dla dzieci wykluczonych społecznie: wypoczynek leni, zimowy, pomoc psychologiczną czy w lekcjach, a także na modernizację bazy harcerskiej będą przeznaczone 33 mln zł z UE, które z program Fundusze Europejskie dla Polskiego 2021-2027 dostanie Chorągiew Białostocka Związku Harcerstwa Polskiego.

Marszałek województwa podlaskiego dr Artur Kosicki i komendant Chorągwi Białostockiej ZHP harcmistrz Krzysztof Jakubowski podpisali w poniedziałek w siedzibie ZHP w Białymstoku umowę w tej sprawie.

Marszałek Artur Kosicki powiedział na konferencji prasowej, że projekt "Podlaskie Podwórka" znajduje się wśród priorytetowych w nowej perspektywie finansowej UE w regionie. Pieniądze z projektu są przeznaczone na działania ZHP na rzecz dzieci i ich opiekunów przez cztery lata, do końca września 2027 r. Będzie on realizowany w całym województwie. Skorzysta z niego ok. 1,5 tys. młodych ludzi wykluczonych społecznie, z problemami zdrowotnymi czy wychowawczymi, dzieci biednych oraz tyle samo ich opiekunów.

Do projektu będą kierowane w pierwszej kolejności dzieci z różnymi potrzebami mające skierowanie wydane np. przez ośrodki pomocy rodzinie, psychologa szkolnego czy inne instytucje. Dopiero w następnej kolejności będą mogły z tego korzystać osoby chętne, które takich skierowań nie mają. W przyszłości uczestnicy projektu mogą zostać harcerzami, jeśli będą chcieli, ale nie muszą.

Komendant Krzysztof Jakubowski poinformował, że pieniądze będą przeznaczone na zajęcia w małych grupach, przygotowanie pomocy edukacyjnych na te zajęcia, pomoc w nauce dla dzieci najmłodszych, wypoczynek letni, zimowy, biwaki, dofinansowanie transportu na te wyjazdy, remonty już istniejących baz harcerskich.

Powstanie też harcerskie centrum pomocy. "To jest zespół specjalistów, którzy zajmą się bardzo różnorakimi obszarami pomocy dla dzieci, włączając w to pomoc psychologiczną, walkę z ubóstwem, z wykluczeniem cyfrowym, z zagrożeniem w sieci, z zajęciami choćby logopedycznymi" - powiedział Jakubowski. Najmłodsze dzieci będą korzystać z korepetycji.

Marszałek Kosicki podkreślał doświadczenia i dorobek ZHP w swojej pracy, bo - jak mówił- to zadecydowało, że projekt został tej organizacji powierzony.

"Wiemy, ile bycie harcerzem może pomóc młodym ludziom. Wiemy, że ZHP wychowuje młode osoby, uczy życia (...), dlatego ta część edukacyjna tego projektu jest też bardzo ważna" - powiedział marszałek Kosicki. Dodał przy tym, że skala projektu jest "ogromna", ale ZHP jako organizacja sobie z nią poradzi. "Udowodniła to wielokrotnie" - podkreślił marszałek.

"To 100 lat harcerstwa, które mamy tutaj u nas, w końcu pokazało, że harcerze to nie tylko zabawa z młodymi osobami, ale ta zabawa, którą robimy, to, co się dzieje na naszych zbiórkach, to, co jest działaniem na co dzień dla harcerzy bliskim, może fantastycznie wpisywać się zarówno we wprowadzanie dzieci i młodzieży w dorosłość i w obywatelstwo, jak również działać socjoterapeutycznie" - powiedział Jakubowski.

Komendant Chorągwi Białostockiej ZHP przypomniał, że Związek realizował już podobny projekt "Podlaskie Podwórka" od 2019 r. przez dwa lata (był dofinansowany kwotą ponad 3,7 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020-PAP). Pomocą objęto wtedy ok. 500 osób. Podkreślił, że działania, które zostały zrealizowane w trudnym okresie pandemii, są pozytywnie ocenione, dlatego będą kontynuowane.

Wszystkie przedsięwzięcia w ramach "Podlaskich Podwórek" mają być prowadzone na bazie struktury ZHP, kadry i bazy Związku. Jakubowski powiedział, że w ZHP w regionie jest obecnie ok. 5 tys. osób.