Podlaskie: 45 osób otrzymało stypendia artystyczne marszałka województwa

Podcasty, wystawy, książki, przedsięwzięcia muzyczno-fotograficzne i taneczne powstaną dzięki stypendiom artystycznym przyznanym przez marszałka województwa podlaskiego. Otrzymało je w poniedziałek 45 osób - na łączną sumę 420 tys. zł.

Stypendia artystyczne marszałka przyznawane są dorosłym osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Można otrzymać pieniądze na roczne lub półroczne przedsięwzięcie. W tym roku wybrano projekty 45 osób - listę stypendystów ogłoszono uroczyście w poniedziałek w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

"Chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to, co robicie dla podlaskiej kultury, sztuki, literatury, za to, co robicie, żeby o naszym regionie było słychać nie tylko w kraju, ale też zagranicą" - powiedział zwracając się do stypendystów marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Podkreślił, że największym "dobrem i sukcesem" regionu są jego mieszkańcy.

Marszałek przypomniał, że rok temu powstał pomysł, aby stypendia otrzymali wszyscy, których wnioski przejdą ocenę formalną, a działania będą na odpowiednim poziomie. "Mamy się czym szczycić, jesteśmy dumni z tego, co robicie i dlatego też w tym roku, postanowiliśmy uwzględnić wszystkie wnioski, które przeszły ocenę formalną. To najwięcej wniosków w historii urzędu województwa podlaskiego, bo aż 45 wniosków uzyskało stypendium marszałka województwa podlaskiego na 2023 rok" - mówił Kosicki. Dodał, że ze złożonych wniosków tylko jeden nie przeszedł oceny formalnej.

Roczne stypendia w wysokości 10 tys. zł przyznano 35 osobom, natomiast stypendia półroczne - po 7 tys. zł - przyznano dziesięciu osobom.

W imieniu stypendystów głos zabrał Dominik Sołowiej, który otrzymał półroczne stypendium na serię podcastów o tematyce społeczno-kulturalnej. Dziękując za przyznane stypendium mówił, że to szansa na sprawne podróżowanie po regionie, możliwość korzystania z profesjonalnego sprzętu, a także więcej czasu na realizację swoich pasji.

"Kulturę trzeba wspierać. To dzięki niej jesteśmy w stanie poznać wyjątkowość miejsca, w którym żyjemy, wyjątkowość ludzi, krajobrazów, pejzaży, smaków, dźwięków, zapachów" - mówił Sołowiej.

Roczne stypendium otrzymała Celina Zubrycka. Powiedziała PAP, że dzięki pozyskanym w ten sposób pieniądzom będzie miała możliwość napisać i wydać autorską książkę, bajki dla dzieci w wieku 7-10 lat. Bajki - jak dodała - mają przybliżyć młodym czytelnikom wybrane miejsca z regionu. "Historie będą miały charakter współczesny i biblioterapeutyczny, narratorami zostaną zabawki, przedmioty lub zwierzęta charakterystyczne dla danego miejsca, np. drewniana łyżka lub łoś znad Biebrzy" - mówiła.

Zarząd województwa podlaskiego uchwałę w sprawie przyznania stypendiów przyjął w styczniu.