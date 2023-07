Podlaskie: 64 mln zł na program „Cyberbezpieczny samorząd”

Ministerstwo cyfryzacji przeznaczy ponad 64 mln zł na cyberbezpieczeństwo w samorządach województwa podlaskiego – zadeklarował w piątek w Białymstoku minister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz. Właśnie rusza program „Cyberbezpieczny samorząd”.

Gminy mogą ubiegać się w ramach programu o dotacje od 200 do 850 tys. zł. Z kolei powiaty i samorządy wojewódzkie mogą otrzymać do 850 tys. zł. Wnioski można składać do 30 września tego roku.

"W programie będą mogli wziąć udział wszyscy samorządowcy z województwa podlaskiego, którzy zaaplikują o środki na wzmocnienie cyberbezpieczeństwa do Centrum Projektów Polska Cyfrowa" - poinformował Andruszkiewicz.

Dodał, że za te pieniądze samorządy będą mogły kupić nowoczesny sprzęt do informatyzacji, systemy, serwery, a także na szkolenia pracowników w celu realizacji e-usług. Podkreślił, że samorządy nie będą musiały posiadać wkładu własnego, aby otrzymać dotację.

"Żyjemy w czasach, w których cyberbezpieczeństwo staje się priorytetem. Jest to efekt tego, że mamy dzisiaj działania hybrydowe przeciwko nam. Ten poziom cyberbezpieczeństwa rośnie z każdym rokiem i to jest dobra wiadomość" - podkreślił Andruszkiewicz.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podczas konferencji prasowej zachęcał wszystkie samorządy, aby aplikowały o środki w ministerstwie cyfryzacji. Sam zadeklarował, że samorząd wojewódzki będzie zabiegał o taką dotację. Dodał, że Urząd Marszałkowski w Białymstoku przeznaczył w ostatnich latach na e-usługi 70 mln zł w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego.

"Mając na uwadze wszystkie zagrożenia w sieci, sytuację geopolityczną i działania hybrydowe na Białorusi to dobrze, że tak duże środki są przeznaczone na cyberbezpieczeństwo" - powiedział Kosicki.