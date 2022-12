Podlaskie: 78-letni rowerzysta zginął potrącony przez ciężarówkę

78-letni rowerzysta zginął w wypadku, do którego doszło w sobotę po południu na wysokości miejscowości Kolnica (Podlaskie), na drodze krajowej nr 8 Białystok-Augustów - poinformowała policja. W miejscu wypadku nie ma już utrudnień w ruchu.

Do wypadku doszło ok. godz. 15. Jak poinformowała Edyta Wilczyńska z zespołu prasowego podlaskiej policji, ze wstępnych ustaleń wynika, że rowerzysta prawdopodobnie wyjechał z drogi podporządkowanej i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierowcy ciężarówki, jadącej od strony Białegostoku w kierunku Augustowa. Wtedy doszło do śmiertelnego potrącenia. Kierowca ciężarowego mercedesa był trzeźwy.

"Policjanci wyjaśniają szczegółowy przebieg zdarzenia pod ścisłym nadzorem prokuratora" - dodała Wilczyńska.

Przez półtorej godziny ruch w miejscu wypadku był wahadłowy, ale już nie ma tam utrudnień. Policja apeluje do wszystkich użytkowników dróg - kierowców, rowerzystów i pieszych - o rozsądek i przestrzeganie przepisów.