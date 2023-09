Podlaskie: Apel marszałka województwa o udział w wyborach i referendum 15 października

O udział w wyborach parlamentarnych i referendum 15 października zaapelował do mieszkańców województwa podlaskiego marszałek województwa Artur Kosicki (PiS). Specjalny list-zaproszenie w tej sprawie ma trafić do skrzynek pocztowych mieszkańców regionu, przez e-maile.

Kampania zachęcająca do głosowania będzie się też odbywać w mediach, w internecie, ba bilboardach, już się rozpoczęła. Marszałek (nie kandyduje w wyborach parlamentarnych) poinformował o tym poniedziałek na konferencji prasowej w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku.

"To ważne, żebyśmy dali swój głos, żebyśmy mieli wpływ na to, kto nas będzie reprezentował w nadchodzących wyborach, ale też bardzo istotne jest żebyśmy wypowiedzieli się w referendum, bo pytania, które są postawione są też bardzo ważne dla naszego regionu" - mówił marszałek Kosicki uzasadniając swój udział w zachęcaniu do głosowania.

Artur Kosicki wskazał, że mieszkańców Podlaskiego szczególnie dotyczą przynajmniej dwa pytania referendalne: o zaporę zbudowaną na granicy z Białorusią i kwestie migracyjne, bo region doświadczył tych kwestii i chodzi o to, aby mieszkańcy się w referendum o tym wypowiedzieli.

"Bo przecież kwestia muru na granicy polsko-białoruskiej (stalowej zapory na długości 186 km-PAP) jak również kwestia związana z nielegalną migracją jest rzeczą, która nas dotknęła. Uważam, że mieszkańcy nie tylko naszego regionu ale i całego kraju, powinni z tej formy demokracji skorzystać, tym bardziej, że zgodnie z przepisami Konstytucji, to referendum - jeżeli będzie ważne - wiąże każdy następny rząd" - zaznaczył Kosicki.

"Mając też na uwadze ogólnoeuropejską politykę, to tym bardziej powinniśmy zadbać o to, żeby faktycznie nasi mieszkańcy pokazali naprawdę, co sądzą w tym temacie, który jest bardzo istotny nie tylko dla całego kraju, ale przede wszystkim tutaj, u nas, na Podlasiu" - dodał.

"Myślę, że obowiązkiem każdego samorządowca jest zachęcanie do tego, żeby mieszkańcy wypowiadali się zarówno w formie poprzez referendum jak też i wybory" - dodał marszałek Kosicki. Dodał, że i wybory i referendum to najlepsze formy demokracji i należy z nich korzystać. Nawoływanie przez opozycję do bojkotu referendum nazwał "zaprzeczeniem idei demokracji". Jak ocenił, wszyscy - ponad podziałami - powinni zachęcać do wypowiedzenia się społeczeństwa na te tematy.

Kosicki przypomniał, że już wcześniej włączał się w zachęcanie do udziału w innych wyborach. Kampania jest finansowana z budżetu województwa.