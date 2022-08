Podlaskie: Apelacja w procesie oskarżonego o śmiertelne pobicie partnerki i nieudzielenie jej pomocy

Będzie ciąg dalszy procesu 40-latka z Brańska (Podlaskie), nieprawomocnie skazanego na 10 lat więzienia za ciężkie pobicie konkubiny i spowodowanie u niej tak poważnych obrażeń, że po dwóch dniach zmarła oraz za nieudzielenie jej pomocy. Wyrok zaskarżył obrońca.

Sprawa trafiła już do białostockiego sądu apelacyjnego, termin jej rozpoznania nie został jeszcze wyznaczony - wynika z informacji uzyskanych przez PAP w tym sądzie.

Przed sądem pierwszej instancji prokuratura chciała kary łącznej 15 lat więzienia, po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku sądu okręgowego ostatecznie apelacji jednak nie składała. Obrona wnioskowała o uniewinnienie, bo w jej ocenie w sprawie jest szereg wątpliwości i brak jest jednoznacznych dowodów na to, że to działanie oskarżonego doprowadziło do zgonu.

Według aktu oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim, 7 marca ubiegłego roku oskarżony dotkliwie pobił konkubinę, używając twardego narzędzia, powodując u niej m.in. poważne obrażenia głowy, które doprowadziły do zgonu; według ustaleń biegłych kobieta zmarła dwa dni później. W tym czasie, czyli przez kilkadziesiąt godzin, konkubent nie wezwał do niej pomocy medycznej; zrobił to dopiero jego ojciec, gdy okazało się, że 41-latka nie daje żadnych oznak życia, a jej ciało jest zimne.

Oskarżony 40-latek do zarzutów nie przyznał się. W śledztwie i przed sądem okręgowym mówił, że kobieta wyszła z domu na godzinę, wróciła nietrzeźwa i doszło do sprzeczki, potem do szarpaniny; wtedy miał ją raz lub dwa uderzyć w twarz otwartą ręką. Potem jednak - jak wyjaśniał - konkubinę przeprosił, doszło między nimi do porozumienia, wspólnie pili piwo, a nawet tańczyli. W tańcu konkubina miała stracić równowagę i uderzyć głową o podłogę z drewnianych paneli.

Według jego wyjaśnień, po upadku kobieta nie straciła przytomności, krwawiła z ust i nosa, a on pomógł jej się podnieść. Ostatecznie zaniósł ją do łóżka i tam zostawił. Twierdził też, że następnego dnia próbował ją budzić, ale bezskutecznie, choć był pewien, że żyła. Wieczorem poszedł spać. 9 marca znowu miał ją budzić, ale gdy dotknął jej pleców, okazało się, że ciało jest zimne.

Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał go na 10 lat więzienia. Odrzucił wersję o nieszczęśliwym wypadku; ocenił też, że gdyby pomoc była udzielona niezwłocznie, być może udałoby się kobiecie uratować życie.