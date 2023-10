Podlaskie: Aresztowani tzw. kurierzy przewożący migrantów przez granicę z Litwą

Sąd aresztował dwóch tzw. kurierów nielegalnych migrantów zatrzymanych przez SG i policję na granicy Polski z Litwą, czyli wewnętrznej granicy UE - poinformował w poniedziałek Podlaski Oddział Straży Granicznej. Ukrainiec i Łotysz przewozili w samochodach dziewięć osób.

Zatrzymany do kontroli drogowej obywatel Ukrainy jechał bmw na łotewskich numerach rejestracyjnych. Okazało się, że przewozi czterech Hindusów i Nepalczyka, których zabrał na Litwie, nielegalnie przewiózł przez granicę do Polski i miał zawieźć do Niemiec.

Łotysz kierował toyotą na estońskich numerach rejestracyjnych; zatrzymany został do kontroli przez policję. Ten tzw. kurier przewoził czterech obywateli Afganistanu. Celem również tych migrantów była Europa Zachodnia.

"W obu przypadkach po wykonaniu niezbędnych czynności obywatele Indii, Afganistanu i obywatel Nepalu zostali przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji" - poinformowała mjr Katarzyna Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału SG w Białymstoku.

Ukrainiec i Łotysz podejrzani są o organizację nielegalnego przekroczenia granicy; na wniosek śledczych obaj zostali aresztowani na trzy miesiące. Ukrainiec dostał też decyzję zobowiązującą go do powrotu do kraju pochodzenia i zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen na 10 lat.

Od początku tego roku na granicy polsko-litewskiej zatrzymano ponad 50 osób podejrzanych o pomoc lub organizowanie nielegalnego przerzutu ludzi. Kontrole prowadzi tam nie tylko Straż Graniczna i policja, ale również KAS i ITD.