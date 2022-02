Podlaskie: Bez utrudnień na dk 19, gdzie po zderzeniu pojazdów wysypał się węgiel z ciężarówki

Nie ma już utrudnień w ruchu na drodze krajowej nr 19 w Dziadkowicach (Podlaskie), gdzie we wtorek wieczorem doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką; w wypadku ranne zostały cztery osoby. Z naczepy ciężarówki wysypał się na jezdnię węgiel.

Kierowcy korzystali wcześniej z objazdów: od strony Siemiatycz drogą wojewódzką nr 690, od strony Bielska Podlaskiego - krajową nr 66.

Do wypadku doszło na odcinku Bielsk Podlaski - Siemiatycze. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, iż kierowca opla nie zastosował się do znaku "stop" i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem ciężarowym. Ranni w wypadku mężczyźni, to kierowcy w wieku 29 lat (obaj byli trzeźwi) oraz dwóch pasażerów opla, w wieku 19 i 25 lat.