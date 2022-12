Podlaskie: Bez utrudnień na drogach, ale wciąż jest mroźno

Nie ma utrudnień na drogach woj. podlaskiego – wynika z informacji przekazanych PAP w sobotę rano przez dyżurnych służb drogowych. Policja nie zanotowała wypadków. Meteorolodzy przestrzegają, że w całym regionie będzie utrzymywał się mróz, lokalnie przekraczający minus 5 stopni C.

Ostrzeżenia meteorologiczne mówiły o możliwym spadku temperatury w nocy z piątku na sobotę nawet do minus 15 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie. W dużej części tego subregionu odnotowano spadki do minus 10 st. C. W dzień prognozowane są tam spadki temperatury do minus 7 stopni, możliwe są też niewielkie opady śniegu.

Nie ma utrudnień drogowych, nie na wypadków - informują w sobotę rano służby drogowe i policja. W nocy m.in. na części dróg krajowych pracował sprzęt odśnieżający, ale w sobotę nad ranem akcja została zakończona. Tam gdzie jest taka potrzeba, odśnieżane są jedynie pasy dodatkowe i drogi serwisowe, ważne dla ruchu lokalnego.

Odśnieżone są białostockie ulice. W stolicy województwa najtrudniejsza sytuacja była w piątek po południu i wieczorem, gdy w mieście przez kilka godzin padał śnieg. W sobotę rano ruch jest tam niewielki.

Mroźna aura ma się w Podlaskiem utrzymać do poniedziałku. W nocy z soboty na niedzielę lokalnie mróz może sięgnąć 17-19 stopni Celsjusza. Ocieplenie i odwilż prognozowane są od wtorku.