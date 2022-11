Podlaskie: Bez utrudnień w miejscu wypadku na dk 19, gdzie zginęły dwie osoby

Przed południem odblokowana została droga krajowa nr 19 na odcinku Bielsk Podlaski - Siemiatycze, gdzie w miejscowości Andryjanki (Podlaskie) w sobotę rano doszło do wypadku z dwoma ofiarami śmiertelnymi. Przez kilka godzin kierowcy musieli korzystać z objazdów.

Po godz. 8 doszło tam do zderzenia auta osobowego z busem. Zginął kierowca i pasażerka samochodu osobowego; według wstępnych ustaleń policji kierowca wyprzedzał ciężarówkę, wtedy doszło do czołowego zderzenia z busem. Według danych strażaków, ofiary wypadku to osoby w wieku ok. 70 lat. Kierowca busa ma ok. 40 lat, nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Policja informuje jedynie, że wyjaśnia szczegółowe okoliczności tego wypadku, w tym również ustala tożsamość ofiar.

Przez kilka godzin kierowcy musieli korzystać z objazdów, skręcając w Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach na drogę krajową nr 66 w kierunku Kleszczel, a następnie na drogę wojewódzką nr 693.