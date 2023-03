Podlaskie: Bezpieczeństwo i zdrowie - wśród tematów zajęć Uniwersytetu Bezpiecznego Seniora

Jak nie dać się oszukać przez telefon, jak świadomie podpisywać umowy cywilno-prawne, finansowe, jak zdrowo żyć - tego dowiedzą się podlascy seniorzy w ramach zainaugurowanego we wtorek w Białymstoku Uniwersytetu Bezpiecznego Seniora.

56 seniorów - studentów odebrało indeksy i będzie brać udział w ośmiu edukacyjnych zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki podkreślił, że i tematyka zajęć i sam pomysł na nie, to efekt rozmów i współpracy z działającą przy marszałku Radą Seniorów.

"Bardzo nam zależało, żeby odpowiedzieć na te kwestie problemów społecznych, które się pojawiają w świecie seniorów" - powiedział dziennikarzom Kosicki. Dodał, że to pilotaż takich zajęć i już zapowiedział nową, szerszą edycję na 2024 r. "Chcemy zobaczyć, czy się to przyjmie, w jaki sposób to zostanie odebrane przez środowisko i ewentualnie co ulepszyć, co zmienić, żeby też wyjść na przeciw tym oczekiwaniom, które mają seniorzy w stosunku do nas" - dodał marszałek.

Kosicki dodał, że liczy na to, że zajęcia, które poprowadzą specjaliści z różnych dziedzin, podpowiedzą seniorom jak żyć bezpiecznie, nie dać się oszukać dzwoniącym, którzy chcą wyłudzić pieniądze, czy oszustom w internecie, bo liczba takich przestępstw wzrasta i często ich ofiarami są właśnie seniorzy.

Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa powiedział PAP, że rocznie oszuści wyłudzają w Podlaskiem pieniądze łącznie sięgające kilku milionów złotych, a w 2022 r. był widoczny wzrost liczby takich przestępstw, choć konkretnych liczb nie podał. Policja ocenia, że skala tych przestępstw jest gigantyczna.

Policja cały czas nagłaśnia informacje o takich oszustwach i uczula wszystkich, aby nie dawali się nabierać. Krupa podkreślił, że należy wciąż powtarzać, że policja, ani inne służby, nigdy nie dzwonią do nikogo i nie proszą o pieniądze, że banki nie dzwonią do nikogo i nie informują, że nasze pieniądze są zagrożone. Dodał, że taki telefon powinien od razu być dla nas ostrzeżeniem, że to próba wyłudzenia od nas pieniędzy. O tym także będą się uczyć seniorzy na rozpoczętych zajęciach.

Policja rozdaje ulotki informacyjne ze szczegółowym instruktażem czego nie robić, aby nie paść ofiarą oszusta, np. nie przekazywać pieniędzy osobom, których nie znamy, nie wypłacać pieniędzy z banku, by je komuś dać, nie udostępniać haseł, numerów PIN, nie przekazywać informacji o oszczędnościach. Policja zaleca, aby od razu, gdy ktokolwiek zaczyna rozmawiać z nami przez telefon i pieniądzach, od razu się rozłączyć, bo to oszust, który może się podszywać pod policjanta, urzędnika, członka rodziny.

Krupa podkreślił, że wiedza o tym powinna być także przekazywana w rodzinach. Dzieci i wnuki powinny odbyć rozmowy z seniorami, którzy powinni od nich usłyszeć, że nikt z rodziny nie będzie ich prosił o pieniądze.

Tomasz Krupa ocenił, że owszem coraz więcej starszych osób słyszy o oszustwach i są świadomi zagrożenia, ale jednocześnie wciąż do tych oszustw dochodzi, ludzie tracą często wszystkie oszczędności. Dodał, że policjanci liczą na to, że wyedukowani seniorzy będą o tym rozmawiać ze swoimi kolegami i koleżankami.

Pani Grażyna Czajkowska, przewodnicząca łomżyńskiej rady seniorów, członkini Rady Seniorów przy marszałku województwa, powiedziała dziennikarzom, że w obecnych czasach, gdy na seniorów czyha wiele zagrożeń, powinni oni mieć wiedzę jak się bezpiecznie zachowywać. Zwróciła uwagę, że najtrudniej dotrzeć z informacją do osób samotnych, które nie wychodzą ze swoich mieszkań, żyją w odosobnieniu.

Na zajęciach będzie też mowa o tym jak nie dać się oszukać podpisując umowę z bankiem czy inną umowę cywilno-prawną. Zajęcia poprowadzą np. przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Narodowego Banku Polskiego, Narodowego Funduszu Zdrowia.