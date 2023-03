Podlaskie: Blisko 39 mln zł od samorządu województwa dla gmin i powiatów na inwestycje

Blisko 39 mln zł od samorządu województwa dostanie łącznie 58 podlaskich samorządów na wsparcie różnych przedsięwzięć inwestycyjnych. To pieniądze z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Uchwały o przyznaniu pieniędzy samorządom przyjął w poniedziałek po południu sejmik województwa.

Pomoc dostaną w większości gminy i kilka powiatów: sokólski, łomżyński, suwalski, wysokomazowiecki, zambrowski, hajnowski, kolneński, grajewski i białostocki.

Wsparcie od samorządu województwa jest w różnej wysokości i na różne przedsięwzięcia, na które samorządy lokalne zabiegają o dofinansowanie w różnych programach, zapewniają też dofinansowanie z własnych środków. Przy głosowaniu poszczególnych uchwał nie omawiano szczegółów dofinansowania.

Remonty dróg gminnych, powiatowych, ale też obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup autobusów do przewozu dzieci, osób niepełnosprawnych, nowe oświetlenie uliczne, remonty placów zabaw, boisk, stadionów sportowych, bieżni, dofinansowanie do budowy szkół, sal sportowych, budynków szkolno-przedszkolnych, modernizacje ujęć wody - to przykłady dofinansowanych przedsięwzięć.

Gmina Supraśl dostała 850 tys. zł dofinansowania do przebudowy miejsca pamięci, cmentarza w Grabówce, gdzie spoczywają ofiary zbrodni niemieckich z II wojny światowej. Gmina Sokoły dostanie wsparcie na budowę kładki edukacyjnej w Waniewie. Gmina Rajgród dostała wsparcie do modernizacji nabrzeża portowego jeziora Rajgrodzkiego.

Gmina Nowogród przebuduje drogi gminne prowadzące do skansenu kultury kurpiowskiej w Nowogrodzie. Gmina Trzcianne dostała dofinansowanie do przebudowy budynku na potrzeby Gminnego Centrum Usług Medycznych. Powiat białostocki będzie zagospodarowywać teren szpitala w Łapach. Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych będzie mogła kupić gmina Jaświły. Miasto Białystok uzyskało wsparcie na przyłącze centralnego ogrzewania i instalacje ciepłej wody do przedszkola nr 14.

Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki poinformował krótko na sejmiku, że druga część wniosków złożonych do Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów będzie głosowana na sejmiku w kwietniu.