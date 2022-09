Podlaskie.eu - nowa strona internetowa samorządu województwa podlaskiego

Już nie wrotapodlasia.pl a Podlaskie.eu - taką od czwartku nazwę i adres internetowy ma portal informacyjny samorządu województwa podlaskiego. Zmieniono jego szatę graficzną i bardziej wyeksponowano multimedia. Jest też interaktywny kalendarz wydarzeń.

Wicemarszałek województwa Sebastian Łukaszewicz podkreślił na konferencji prasowej, że to "zamknięcie pewnej ery w historii internetu" w województwie podlaskim. "Zamykamy pewien etap. Byliśmy chyba jednym z ostatnich samorządów wojewódzkich w kraju, który widniał pod domeną +wrota+, tak jak miały inne województwa" - powiedział. "Chcieliśmy, żeby ta strona odpowiadała standardom XXI wieku" - dodał.

"Duży nacisk w ramach tej strony kładziemy na treści wideo oraz na duże, atrakcyjne zdjęcia" - mówiła o nowej domenie dyrektor Departamentu Polityki Informacyjnej w urzędzie marszałkowskim Izabela Smaczna-Jórczykowska.

Zachowano podobny podział na kategorie tematyczne; kolorystyka, podobnie jak na dotychczasowym portalu, jest zgodna z identyfikacją wizualną i graficzną województwa. Nowością jest interaktywny kalendarz wydarzeń, nie tylko kulturalnych. W zakładce o urzędzie marszałkowskim są wszystkie podstawowe informacje o jego działalności.

Podlaskie.eu to adres, pod którym do tej pory można było znaleźć informacje skierowane głównie do osób spoza województwa, zainteresowanych nim turystycznie, szukających informacji o ciekawych wydarzeniach i miejscach.

Od czwartku tę zawartość można znaleźć pod adresem internetowym visit.podlaskie.eu.

