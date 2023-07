Podlaskie: Festyn etnograficzny o ziołach i regionalnych smakach w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

Jak wykorzystywać zioła w kuchni, ale też jakie znaczenie miały w kulturze ludowej, a także jak wypiekać chleb czy tłoczyć olej - będzie można dowiedzieć się podczas niedzielnego festynu etnograficznego w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie k. Białegostoku.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w tym roku pod jednym szyldem "Podlaskie ziołami pachnące - Smaki Podlasia" połączyło w tym roku dwie oddzielne imprezy. "W tym roku tradycje zielarskie i kulinarne, bardzo sobie bliskie, spotkają się na jednym bogatym w atrakcje wydarzeniu" - zaprasza instytucja.

Podczas festynu zaplanowano liczne warsztaty i pokazy. Będzie można m.in. spróbować własnych sił w robieniu soli i pieprzu ziołowego czy wypiekania podpłomyków z ziołami. Zainteresowani pszczelarstwem będą mogli zbić ramki pszczele czy nauczyć się robienia świeczek z wosku pszczelego. Zaplanowano też wykład o ziołach w kulturze ludowej oraz o tajemnicach pszczół.

W ramach przygotowanych pokazów będzie można zobaczyć i dowiedzieć się jak tłoczy się olej lniany, wypieka chleb czy sękacz - tradycyjne regionalne ciasto, którego tradycja wywodzi się z dawnych Kresów Wschodnich.

Zaplanowano też otwarcie wystawy "Makatki podlaskie mojej ciotki, babki, matki". To prezentacja kilkudziesięciu makatek ściennych z ponad 600 znajdujących się w zbiorach muzeum. Będzie można zobaczyć makatki wyszywane, malowane i drukowane. "(Makatki) bawiły, skłaniały do refleksji, zdobiły wnętrza domów. Ich wyszywanie umilało gospodyniom długie zimowe wieczory. Z czasem, jako przejaw twórczości ludowej, awansowały do miana muzealiów" - podaje muzeum. Wystawę będzie można oglądać we wnętrzu chałupy z Czyż z 1946 roku.

Imprezie towarzyszyć będą występy zespołów m.in. ludowych, a także jarmark rękodzieła ludowego i regionalnych kulinariów. Jak podkreślają organizatorzy, będzie można "uzupełnić zapasy miodu, kupić zioła i produkty regionalnej kuchni".