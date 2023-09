Podlaskie: Hołownia: najważniejsze bezpieczeństwo Polski, poważnie traktowany samorząd

Bezpieczna Polska, poważne traktowany samorząd, państwowe pieniądze na program in vitro i żłobek w każdej gminie - to główne przesłanie Polski 2050 przedstawione w sobotę w Wasilkowie (Podlaskie) przez jej lidera Szymona Hołownię na forum pod hasłem "Samorząd, do przodu!".

Hołownia jest liderem Trzeciej Drogi (koalicji Polski 2050 i PSL) na podlaskiej liście w wyborach do Sejmu.

"Po pierwsze musimy doprowadzić do tego, że Polska będzie rzeczywiście bezpieczna" - mówił Hołownia.

Odnosząc się do tzw. afery wizowej mówił, że uważa, że premier i szef MSZ "musieli mieć świadomość, że za ich plecami nakręcana jest właśnie afera już nie korupcyjna, ale po prostu przemytnicza", a sprzedaż tych wiz "to jest dzisiaj opowieść o naszym bezpieczeństwie" - ocenił Hołownia.

"Dzisiaj nie tylko ABW powinno być jak najszybciej wprowadzone do MSZ, z MSZ powinien jak najszybciej zostać wyprowadzony minister Rau. Dzisiaj to Morawiecki powinien ponieść odpowiedzialność polityczną za to, co robiono na jego wachcie, w jego urzędzie, u jego podwładnych" - mówił Hołownia.

"Granica, tak, powinna być szczelna, powinniśmy wykorzystać wszystkie kompetencje, które daje nam członkostwo w UE, Frontex, sprzęt, doinwestować tak polskie służby, również Urząd ds. Cudzoziemców, żeby ten problem był rozwiązany z korzyścią dla naszego bezpieczeństwa, ale bez naruszania zasad solidarności i humanitaryzmu, bo my jesteśmy dumnym krajem solidarności i powinniśmy zachowywać się tak, jak tego wymaga od nas nasze dziedzictwo i nasza przyzwoitość" - powiedział Hołownia. Dodał, że bezpieczeństwo jest fundamentalne, bo bez niego nie będzie ani bezpiecznej granicy, ani bezpiecznych firm, szkół i gospodarstw rolnych.

Hołownia mówił na forum Wasilkowie, że samorządy powinny być poważnie traktowane przez władzę, samorządom nie powinno się zabierać pieniędzy, centralizować różnych działań, a odwrotnie.

"Samorządowcy, samorządy potrzebują dzisiaj nie (…) mówienia co masz myśleć, potrzebują wsparcia, mądrego, dojrzałego partnerskiego wsparcia, dlatego my od bardzo dawna mówimy, że będziemy tworzyli rząd, który będzie inwestował w samorządy, mówimy o tym, że damy udział w VAT samorządom, bo to powinno się już dawno stać, to się im po prostu należy" - mówił Hołownia. Dodał, że samorządy lokalnie mogłyby decydować jak te środki wykorzystać, bo znają swoje potrzeby i aby jak najwięcej pieniędzy było wydawanych lokalnie.

"Potrzebujemy państwa, które ufa obywatelom, a nie tylko władzy, potrzebujemy państwa, w którym w centrum jest obywatel, a nie kasta polityczna, a nie klasa polityczna, potrzebujemy państwa zdecentralizowanego" - powiedział.

Lider Polski 2050 mówił także, że jeśli Trzecia Droga będzie u władzy będzie działać na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, transportu kolejowego w każdym mieście, które ma powyżej 10 tys. mieszkańców, autobusowego w każdej gminie, bo takie są standardy cywilizacyjne.

"Polska jest krajem, w którym nie chcą się rodzić Polacy" - powiedział Hołownia i dodał, że to "najtwardsza i najbardziej brutalna recenzja" obecnej władzy. Dodał, że jego ugrupowanie jest za utworzeniem żłobka w każdej gminie w Polsce - bo obecnie takich miejsc nie ma w połowie gmin w kraju. Wskazał kwotę 3,1 mld zł na 100 tys. miejsc w żłobkach. Mówił, że matki muszą mieć wybór, czy wracają na rynek pracy czy nie, a jeśli tak, to potrzebne są żłobki.

Hołownia powiedział też, że Polska 2050 jest za przeznaczaniem państwowych pieniędzy na program leczenia niepłodności metodą in vitro w każdym samorządzie. "Gwarantujemy też, że nasz rząd będzie wspierał samorządy w organizowaniu swoich, lokalnych programów in vitro. In vitro powinno być refundowane z państwowej kasy dla wszystkich, którzy tego potrzebują" - mówił. "Polaków musi być więcej, Polek musi być więcej" - dodał Hołownia.

"Nie będzie Polski bez samorządu, ale nie będzie też samorządu bez sprawie działającej Polski. To jest element tej samej całości. (…) Nie będzie wojny państwa z samorządem, będzie wspieranie samorządów przez państwo i odpowiedzialne partnerstwo samorządu z państwem" - podsumował lider Polski 2050.