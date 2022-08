Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie: Z programu unijnego strażacy kupili sprzęt do walki z pożarami

Lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze, tzw. samochody wężowe, mobilne zbiorniki na wodę potrzebne w akcjach, gdzie nie ma bezpośredniego zasilania - taki sprzęt udało się kupić strażakom z północno-wschodniej Polski w ramach unijnego projektu dotyczące walki z pożarami lasów.

Całkowita wartość projektu, to ponad 1,7 mln euro, z czego unijne dofinansowanie przekroczyło 1,5 mln euro. To pieniądze z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Od agresji rosyjskiej na Ukrainę, projekt realizowała już wyłącznie strona polska, czyli strażacy z województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, już bez udziału służb ochrony przeciwpożarowej i ochrony cywilnej z obwodu kalingradzkiego Rosji.

Projekt związany jest ze zmianami klimatu, jego celem jest zwiększenie efektywności współpracy służb na wypadek pożarów lasów.

W środę w Goniądzu (Podlaskie) podsumowano działania i zakupy, które w ramach tego projektu zrealizowano w latach 2020-2022. Komenda wojewódzka PSP w Białymstoku kupiła dwa lekkie samochody służące do działań rozpoznawczych i ratowniczych i 7 mobilnych zbiorników na wodę, każdy o pojemności do 13 metrów sześć. Komenda wojewódzka PSP w Olsztynie kupiła dwa tzw. samochody wężowe (po 3 tys. metrów węży), których wyposażenie jest niezbędne w razie konieczności przesyłania wody na większe odległości, wzbogaciła się też o trzy lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze. Sprzęt trafił głównie do komend powiatowych.

Strażacy z obu województw uczestniczyli też w szkoleniach dotyczących ochrony lasów przed pożarami.

"Głównie były to zakupy sprzętu do walki z pożarami w lasach, ale też w terenie trudnodostępnym. Bardzo dużą część obu województw stanowią obszary leśne i trudnodostępne, z naszego punktu widzenia, to jedno z głównych zagrożeń" - mówił dziennikarzom warmińsko-mazurski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński.

Nawiązując do miejsca konferencji podsumowującej projekt, podlaski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Sebastian Zdanowicz przypomniał, że wiosną 2020 roku na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego (Goniądz leży na tym terenie) doszło do ogromnego pożaru podmokłych łąk, który był gaszony przez wiele dni.

