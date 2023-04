Ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem na terenie całego woj. podlaskiego wydał we wtorek IMGW-PIB.

Z ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że na terenie wszystkich powiatów województwa podlaskiego od godz. 12 we wtorek do godz. 20 prognozowane są burze, którym miejscami towarzyszyć będą opady deszczu od 15 do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Miejscami może padać grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.