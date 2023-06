Podlaskie: IMGW ostrzega przed burzami i gradem

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach z gradem oraz intensywnymi opadami deszczu w woj. podlaskim wydał we wtorek MGW-PIB.

Z ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że na terenie województwa podlaskiego we wtorek od godz. 12 do 20 prognozowane są burze z gradem, którym miejscami będą towarzyszyć intensywne opady deszczu osiągające sumę do 20 mm. W czasie burz wiatr może wiać z prędkością 65 km/h.

Ostrzeżenie dotyczy 10 powiatów północnej, centralnej i południowej części woj. podlaskiego.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 70 proc.