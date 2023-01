Podlaskie: IMGW ostrzega przed gołoledzią, opadami śniegu i zawiejami

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach deszczu powodujących gołoledź w nocy z piątku na sobotę i nad ranem dla siedmiu powiatów woj. podlaskiego wydał IMGW-PIB. W trzech powiatach będzie też padał śnieg i wiał wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Z ostrzeżenia IMGW-PIB wynika, że w północno-wschodniej Polsce w powiatach: białostockim, bielskim, hajnowskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim, zambrowskim oraz w mieście Białystok, będą padać marznące opady deszczu i deszczu ze śniegiem, które spowodują gołoledź.

IMGW-PIB informuje, że ostrzeżenie obowiązuje w sobotę rano od godz. 3 do 9.

Instytut poinformował również o ostrzeżenia na silne opady śniegu w trzech powiatach: bielskim, hajnowskim i siemiatyckim. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 23 w piątek do godz. 13 w sobotę. W tym czasie może tam spaść od 10 do 15 cm śniegu, a lokalnie nawet 20 cm. Prognoza przewiduje także porywy wiatru do 60 km/h, które będą powodować zawieje i zamiecie śnieżne.