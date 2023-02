Podlaskie: IMGW ostrzega przed marznącymi opadami

Ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznącego deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodującego oblodzenie na terenie całego woj. podlaskiego wydał w sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.

Z ostrzeżenia IMGW-PIB wynika, że w północno-wschodniej Polsce we wszystkich powiatach województwa podlaskiego będzie padać marznący deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Opady te spowodują oblodzenie. Na drogach i chodnikach miejscami ma być bardzo ślisko.

Instytut poinformował, że opady w północnej części województwa rozpoczną się o godz. 21.00 w sobotę i potrwają do godz. 9 w niedzielę. Z kolei w południowej części opady rozpoczną się od godz. 2 rano w niedzielę i potrwają do godz. 9. W tym czasie temperatura na obszarze woj. podlaskiego wyniesie -2 st. C, a przy gruncie -3 st.