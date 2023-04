Ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach na terenie całego woj. podlaskiego wydał w niedzielę IMGW-PIB.

Z ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że na terenie wszystkich powiatów województwa podlaskiego w poniedziałek nad ranem prognozowane są przymrozki. Temperatura ma w tym czasie wynieść od -2 do 2 st. C., a przy gruncie od -5 do -3 stopni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.