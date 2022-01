Podlaskie: Jeszcze ok. tysiąc odbiorców pozostaje w regionie bez prądu

Jeszcze ok. tysiąc odbiorców pozostaje w poniedziałek po południu bez prądu w regionie - poinformowała PAP Agnieszka Bajerska z PGE Dystrybucja. Awarie są spowodowane przez silny wiatr.

W poniedziałek rano bez prądu pozostawało ok. 6 tys. odbiorców, w ciągu dnia udało się większość naprawić i po południu wyłączenia dotyczą jeszcze ok. tysiąca odbiorców - podała Bajerska. Dodała, że awarie dotyczą odbiorców z rejonu energetycznego Bielsk Podlaski.

Powiedziała, że energetycy cały czas pracują, w terenie jest blisko 100 ekip. Dodała, że połamanych zostało kilkadziesiąt słupów, uszkodzona jedna stacja średniego napięcia. "Energetycy będą pracować do późnych godzin nocnych, trwa wymiana słupów" - dodała Bajerska.

IMGW nadal prognozuje w poniedziałek zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane opadami śniegu i wiatrem o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu. Opady będą stopniowo zanikać od zachodu; wiatr będzie stopniowo słabł. Może spaść do 10 cm śniegu.

IMGW ostrzega też przed oblodzeniem po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, dotyczy to północnej części województwa podlaskiego.