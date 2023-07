Podlaskie: Kierowca z Uzbekistanu oskarżony o śmiertelny wypadek i jazdę po alkoholu

Obywatel Uzbekistanu odpowie przed sądem w Białymstoku za spowodowanie śmiertelnego wypadku i jazdę pod wpływem alkoholu. Na moście na Narwi w Ploskach (Podlaskie) co najmniej dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość; auto uderzyło w stalową konstrukcję, zginął pasażer.

Akt oskarżenia trafił już do Sądu Rejonowego w Białymstoku, który początek procesu wyznaczył na wrzesień - wynika z informacji uzyskanych przez PAP w tym sądzie. Oskarżony 54-letni Uzbek jest tymczasowo aresztowany.

Do wypadku doszło 27 sierpnia ub. roku na drodze krajowej nr 19 Białystok-Lublin. Jak wynika z opinii biegłych powołanych w śledztwie, jadąc co najmniej 103 km/h (przy ograniczeniu w tym miejscu prędkości do 50 km/h) kierowca na zakręcie próbował hamować i stracił panowanie nad samochodem. Po uderzeniu w konstrukcję mostu auto przewróciło się na bok i wpadło na pas wydzielony dla pieszych, między zewnętrzną barierę mostu i barierę oddzielającą jezdnię.

W wypadku zginął pasażer, sam kierowca został poważnie ranny i trafił do szpitala. Po kilku miesiącach usłyszał zarzuty i został aresztowany.

Okazało się, że gdy doszło do wypadku, obywatel Uzbekistanu miał w organiźmie blisko 2 promile alkoholu. Prokuratura Rejonowa w Białymstoku zarzuciła mu, że umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, jechał zbyt szybko, prowadził samochód będąc w stanie nietrzeźwości i doprowadził do wypadku ze skutkiem śmiertelnym.

Przy takich zarzutach grozi mu do 12 lat więzienia.