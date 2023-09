Podlaskie: Koalicja Obywatelska oficjalnie zaprezentowała listę, liderem poseł Krzysztof Truskolaski

Podlaska Koalicja Obywatelska oficjalnie zaprezentowała w sobotę swoją listę w wyborach do Sejmu. Otwiera ją lider PO w regionie Krzysztof Truskolaski, który zapewniał podczas prezentacji w białostockim Parku Planty, że to "zwycięska drużyna" w tym okręgu wyborczym.

W wyborach w 2019 roku Koalicja Obywatelska zdobyła w Podlaskiem trzy z czternastu mandatów. Posłami z tej listy zostali: Krzysztof Truskolaski, Robert Tyszkiewicz i Eugeniusz Czykwin. Zjednoczona Prawica zdobyła wówczas osiem mandatów poselskich w tym regionie.

Lider listy zapewniał, że kampania kandydatów Koalicji Obywatelskiej w regionie będzie kampanią pozytywną. "Będziemy prezentować nasz program, przekonywać mieszkańców do naszych kandydatów (...) Jest to najmocniejsza lista od wielu, wielu lat, zrobimy wszystko aby ta lista wygrała z PiS-em w województwie podlaskim" - mówił podczas jej prezentacji.

"Na naszej liście nie ma spadochroniarzy, nie ma ludzi z Warszawy (...), wszyscy tutaj żyją, wszyscy tutaj płacą podatki, wszyscy są stąd" - powiedział Truskolaski.

Na drugim miejscu listy znalazła się Alicja Łepkowska-Gołaś, wiceprzewodnicząca PO z Łomży. Trzeci jest obecny poseł Robert Tyszkiewicz. Do środowiska prawosławnego i mniejszości białoruskiej odwoływać się będzie nie tylko obecny poseł Eugeniusz Czykwin (7. miejsce na liście), ale i zastępca prezydenta Białegostoku, Adam Musiuk (10. miejsce). Listę zamyka znany w regionie dziennikarz i radiowy komentator sportowy Jerzy Kułakowski.

Przed rejestracją listy doszło do dwóch zmian. Ze startu zrezygnowała Laura Żurawska, aktywistka, blogerka i poetka z Hajnówki, a decyzją koalicyjnego komitetu wycofana została kandydatura polsko-białoruskiej aktywistki Jany Shostak.

W pierwszym przypadku kandydatka, o której zrobiło się głośno po upublicznieniu jej krytycznych słów o Ukraińcach w Polsce, zrezygnowała tłumacząc jednak, że powodem tej decyzji nie było nagłośnienie jej opinii ale fala hejtu, która ją dotknęła po informacjach, że znalazła się na liście wyborczej. Podkreśliła, że m.in. wypomniano jej, iż w przeszłości ogłosiła upadłość konsumencką i pomaga innych osobom składać takie wnioski do sądu. Zamiast niej wystartuje działaczka PO w Hajnówce, Walentyna Tyszko-Dubow.

W przypadku Shostak decyzja o jej wycofaniu z listy KO zapadła po jej słowach na temat aborcji. Jej miejsce na liście zajął inny kandydat Zielonych, Marek Dąbrowski. Kandydatem KO na senatora w Podlaskiem jest - w ramach tzw. paktu senackiego opozycji - starosta bielski Sławomir Snarski.

"Jestem 29. zawodnikiem na tej liście (lista sejmowa liczy 28 osób - przyp. PAP)" - mówił podczas tej prezentacji prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, prywatnie ojciec lidera listy. Mówił, że z tej listy "każdy może zostać posłem" i będzie "gryzł trawę", żeby wygrać. Przyznał, że od lat wspiera opozycję. "Robię to z czystego wyrachowania, dlatego że my, jako samorządy, potraciliśmy ogromne pieniądze na skutek rządów PiS. Jestem tutaj po to, żeby walczyć o wolny samorząd, jego egzystencja jest bardzo zagrożona" - dodał.

