Podlaskie: Kolejny kurier nielegalnych imigrantów na granicy z Litwą

Straż Graniczna zatrzymała kolejnego tzw. kuriera na granicy z Litwą - wewnętrznej granicy UE. Obywatelka Litwy przewoziła samochodem trzech nielegalnych imigrantów pochodzących z Afganistanu i Tadżykistanu.

Jak poinformowała SG w sobotę rano na Twitterze, cudzoziemcy byli transportowani z granicy białorusko-litewskiej. W tym roku pogranicznicy zatrzymali na granicy z Litwą prawie 450 nielegalnych imigrantów (w całym ub. roku było to 141 osób) oraz 88 osób podejrzanych o pomocnictwo przy nielegalnym przekroczeniu granicy; w 2021 roku takich osób było 53.

Przewożeni cudzoziemcy nie mają dokumentów, które uprawniałyby ich do legalnego wjazdu i pobytu w naszym kraju. Po zatrzymaniu i dopełnieniu niezbędnych formalności, są przekazywani stronie litewskiej w ramach procedury readmisji.

Prokuratury okręgu suwalskiego (właściwe miejscowo dla terenu, gdzie jest granica polsko-litewska) notują w ostatnim czasie wzrost liczby spraw dotyczących transportu z Litwy nielegalnych imigrantów. W ciągu trzech ostatnich miesięcy na wniosek śledczych sądy aresztowały ponad 40 tzw. kurierów podejrzanych o próbę nielegalnego przewozu cudzoziemców przez granicę litewsko-polską.

Według danych Prokuratury Okręgowej w Suwałkach, najczęściej przewożeni są obywatele Iraku i Afganistanu, którzy kilka tygodni wcześniej nielegalnie trafili na Litwę i tam zostali umieszczeni w ośrodkach dla cudzoziemców.

Imigranci opuszczają takie ośrodki i kontaktują się z osobami, które za pieniądze mają je przewieźć do Polski lub - przez Polskę - do krajów Europy Zachodniej. Zatrzymywani tzw. kurierzy pochodzą z różnych krajów, poza Polakami to obcokrajowcy m.in. z Ukrainy, Gruzji, Uzbekistanu, Pakistanu, Syrii, Łotwy, Danii, Izraela i Indii.

Przy zarzutach dotyczących pomocy przy nielegalnym przekroczeniu granicy, grozi im do ośmiu lat więzienia.